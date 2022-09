Dheeraj Dhoopar, Mouni Roy et bien d’autres — Rencontrez les instagrammeurs TV de la semaine

C’est dimanche et il est temps de parcourir les meilleurs messages sur les réseaux sociaux publiés par vos célébrités préférées de la télévision. Instagram est l’une des plateformes préférées des stars pour rester en contact avec leurs fans. Chaque jour, une célébrité essaie de dialoguer avec ses fans via les réseaux sociaux. Des stars comme Jhalak Dikhhla Jaa 10 concurrent Dheeraj Dhoopar, Brahmastra actrice Mouni Roy, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai‘s Hina Khan et d’autres savent très bien que les médias sociaux sont le meilleur moyen d’attirer l’attention. Voici donc les meilleurs messages publiés par les stars de la télévision.

Dheeraj Dhoopar partage une photo avec bébé Zayn

Alors que Dheeraj Dhoopar jongle entre Sher dil Shergill et Jhalak Dikhhla Jaa 10, il s’assure de divertir les fans avec de jolies photos de son nouveau-né Zayn. Récemment, il a partagé une photo qui le voit câliner son petit et cela a laissé les fans aww.

Le yoga aérien de Hina Khan attire l’attention

Hina Khan de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est une passionnée de fitness et elle a maintenant adopté le yoga aérien comme moyen de vivre sainement. Elle a partagé une photo sur les réseaux sociaux montrant ses mouvements de yoga aériens. Il la voit pendre la tête en bas.

Le nouveau look de Munmun Dutta

L’actrice de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, Munmun Dutta, s’est rendue sur son compte Instagram pour partager quelques photos montrant son nouveau look. Elle porte maintenant une coupe de cheveux à franges et a l’air plutôt cool.

Message d’adieu de Sumbul Touqeer pour Fahmaan Khan

Alors que la première saison d’Imlie touche à sa fin, Sumbul Touqeer s’est rendue sur son compte Instagram pour partager des photos franches avec sa co-star Fahmaan Khan. Les images ont fait que tout le monde s’enracinait pour son Arylie préférée.

Les photos sensationnelles de Mouni Roy des Maldives

Après la sortie de Brahmastra, Mouni Roy s’est envolé pour les Maldives pour profiter d’un moment de quiétude. Sur Instagram, elle a partagé des photos de ses vacances. L’air sexy en rose, elle a mis le feu à Internet avec son avatar en bikini.

Restez à l’écoute de BollywoodLife.com pour plus de mises à jour dans le domaine du showbiz.