Dheeraj Dhoopar et Vinny révèlent le visage du bébé Zayn à Noël avec le message le plus mignon; dire: ‘Tout ce que nous avons toujours souhaité’

Dheeraj Dhoopar et Vinny Arora s’est marié le 16 novembre 2016 et depuis lors, il partage chaque jour des objectifs en couple. Cette année encore, Dheeraj et Vinny ont accueilli un petit garçon qu’ils ont nommé Zayn Dhoopar. Le petit Zayn est un couple de vieux (né le 10 août). Il était loin des yeux du public depuis longtemps maintenant. Mais à l’occasion de NoëlDheeraj Dhoopar et Vinny Arora ont finalement décidé de présenter à tout le monde leur petit père Noël, Zayn. Et il est le plus mignon des trois. La photo devient virale en ligne et nous ne pouvons tout simplement pas oublier la gentillesse de Zayn.

Noël s’est amélioré alors que Dheeraj-Vinny présente Zayn à tout le monde

La publication Instagram de Dheeraj Dhoopar et Vinny Arora, révélant le visage de leur petit garçon Zayn Dhoopar, devient virale dans Entertainment News et TV News en ce moment. Et il le faut parce que la photo est l’une des plus mignonnes jamais prises de la journée. Lâchant l’adorable photo de Zayn en costume de Père Noël, Dheeraj et Vinny ont souhaité à tout le monde un joyeux Noël et ont écrit : “Voyez Zayn. Tout ce que nous avons toujours souhaité.”

En parlant de Zayn Dhoopar, le petit Père Noël ressemble beaucoup à son père. Il y a aussi un soupçon de fossettes sur ses joues spongieuses. On le voit assis sur un siège en fourrure et regardant avec surprise la caméra. Zayn est assez photogénique et charmeuse, tout comme son père, Dheeraj. Découvrez le post de Dheeraj et Vinny ici:

Les coéquipiers de Kundali Bhagya et d’autres célébrités jaillissent de Zayn

Les coéquipiers de Kundali Bhagya de Dheeraj Dhoopar, c’est-à-dire Shraddha Arya, Ruhi Chaturvedi et Anjum Fakih ne pouvaient s’empêcher d’écraser le petit Père Noël alias Zayn Dhoopar. Mohit Malik et Aditi Shirwaikar, Ridhi Dogra et d’autres ont également jailli sur Zayn dans les commentaires. Découvrez leurs commentaires ci-dessous :

En effet, un Joyeux Noël c’est pour tous les fans de Dheeraj Dhoopar.