Les célèbres acteurs de télévision Dheeraj Dhoopar et Vinny Arora ont eu la chance d’avoir un petit garçon le 10 août et un mois plus tard, le couple a décidé de révéler le nom de leur premier enfant le dimanche 11 septembre. Dheeraj s’est rendu sur son compte Instagram et a posté une adorable photo. avec son fils et avec le même, a écrit qu’ils avaient nommé leur fils Zayn.

Sur la photo, Dheeraj a été vu vêtu d’un t-shirt noir décontracté tandis que son petit munchkin portait une combinaison Micky Mouse. En plus de cette jolie photo, l’acteur de Kundali Bhagya a écrit : “Il a mes fossettes et tout mon cœur… Je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi beau, alors on l’a appelé Zayn” et a ajouté un amoji au cœur rouge.

Vinny Arora, qui est tombé amoureux de Dheeraj sur les plateaux de leur émission télévisée Colors Mata Pitah Ke Charnon Mein Swarg en 2009 et l’a épousé en 2016, est allé dans la section des commentaires et a écrit: “Ayez tellement d’amour pour vous les garçons, mon cœur pourrait exploser. Au fait, il a mon nez”.





Le 10 août, Dheeraj et Vinny ont partagé une photo d’un pays de rêve sur le thème bleu avec un avion jouet avec une note qui disait : “Nous sommes remplis de joie alors que nous annonçons l’arrivée de notre petit garçon ! 10-08-2022. Fiers parents , Vinny & Dheeraj” avec la légende “C’est un GARÇON”. Leur publication Instagram était instantanément devenue virale.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Dheeraj participe à la saison en cours de l’émission de téléréalité basée sur la danse Jhalak Dikhhla Jaa Saison 10 jugée par Karan Johar, Nora Fatehi et Madhuri Dixit. Il est associé à la chorégraphe Sneha Singh dans l’émission télévisée Colors qui a été créée le 3 septembre. Outre Dheeraj, l’émission présente des célébrités populaires telles que Nia Sharma, Rubina Dilaik, Ali Asgar, Faisal Shaikh, Shilpa Shinde, Paras Kalnawat et Amruta. Khanvilkar entre autres.