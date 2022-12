Dheeraj Dhoopar et Aamna Sharif reflètent la douleur et l’agonie d’amants séparés dans leur morceau déchirant Aabaad

L’acteur de Kundali Bhagya Dheeraj Dhoopar et la star de Kasautii Zindagii Kay Aamna Sharif ont récemment collaboré pour leur dernier morceau Aabaad et ils ont reflété la douleur et l’agonie des amants séparés dans leur histoire d’amour déchirante.

La chanson présente un mélange d’émotions et montre comment un amoureux se souvient du temps qu’il a passé avec sa bien-aimée et comment ils se sont amusés ensemble, mais maintenant la situation a changé et ils ne sont plus ensemble. La chimie de Dheeraj et Aamna a fait des merveilles dans le clip vidéo et ils sont maintenant devenus les préférés des gens.

Parlant de son expérience de travail avec Aamna, Dheeraj a déclaré qu’il s’était bien amusé et qu’il voulait croire que ce serait la meilleure chanson d’amour de cette année. Le clip a été tourné à Udaipur, au Rajasthan, et la chimie grésillante entre les deux visages bien connus de l’industrie de la télévision vient de rendre le morceau romantique encore plus spécial.

Le clip est réalisé par Pratap Shetty et Harish Bhatt. La chanson est dans la voix soul de Prateek Gandhi, et les paroles touchantes sont écrites par Abhendra Kumar Upadhyay. La cinématographie de la vidéo est réalisée par Chetan Dholi, et elle est produite par Yellow Strings Entertainment.

Dheeraj est connu pour ses émissions telles que Sasural Simar Ka, Kuch Toh Log Kahenge. Il a également animé des émissions de téléréalité comme Sa Re Ga Ma Pa, DID: Battle of the Champions et a récemment été vu sur Jhalak Dikhhla Jaa 10 et Sherdil Shergill.

Aamna a été vue à Kahii To Hoga, Kumkum, Kasautii Zindagii Kay 2, entre autres. Elle a récemment fait ses débuts en OTT dans la série de thrillers psychologiques Damaged 3. Son rôle de flic l’a mise au défi en tant qu’actrice et l’a poussée hors de sa zone de confort.