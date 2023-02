Dheeraj Dhoopar confirme que Sherdil Shergill avec Surbhi Chandna sera hors des ondes dans une semaine ; révèle ce qui n’allait pas

Sherdil Shergill mettant en vedette Dheeraj Dhoopar et Surbhi Chandna lancé en septembre dernier. Et dans seulement cinq mois, le spectacle se termine. Oui, malheureusement, Sherdil Shergill ne sera plus diffusé dans environ une semaine. Oui, tu l’as bien lu. Sherdil Shergill est une émission télévisée de comédie dramatique qui traite d’une mère célibataire et d’un comédien de stand-up. La femme n’est pas la femme au foyer typique et est dans les affaires. D’autre part, l’homme assume la responsabilité d’être un mari au foyer. C’était un nouveau concept, mais je suppose que c’était pour une courte durée. Surbhi Chandna joue Manmeet tandis que Dheeraj Dhoopar a essayé Rajkumar Yadav alias Raj.

Sherdil Shergill cessera d’émettre dans une semaine

Cela est venu comme un reportage choquant vraiment. Dheeraj Dhoopar et Surbhi Chandna, vedettes de l’émission télévisée Sherdil Shergill, seront diffusées dans quelques jours seulement. Dheeraj a déclaré à Hindustan Times que la durée de Sherdil Shergill était courte. L’acteur a déclaré que les créateurs et les acteurs du premier jour étaient très sûrs du concept. Le sujet était nouveau et c’était aussi un spectacle new-age. Dheeraj Dhoopar ajoute que toute l’équipe espérait créer une nouvelle référence. Cependant, les chiffres étaient assez faibles. “Malheureusement, nous n’avons pas obtenu les chiffres et l’entreprise tourne dessus, alors ils (les fabricants) ont dû débrancher la prise”, a-t-il déclaré.

Regardez une vidéo BTS amusante de Dheeraj et Surbhi des décors de Sherdil Shergill :

Dheeraj Dhoopar parle des derniers jours du tournage de Sherdil Shergill

Dheeraj Dhoopar a fait la une des journaux dans Entertainment News avec sa déclaration sur Sherdil Shergill. Il a révélé que lorsqu’ils ont été informés de la fin de l’émission, il allait bien. Mais quand le dernier jour est arrivé et pendant le tournage, il s’est senti un peu triste. Dheeraj est très émotif à propos de tout ce qu’il fait. “Je suis triste que notre émission se soit terminée, mais chaque fin signifie aussi un nouveau départ”, a-t-il déclaré avant de se retirer.