Dharmendra se souvient d’avoir tourné une chanson spéciale pour son film emblématique ‘Jagir’ | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur vétéran Dharmendra se souvient des bons souvenirs associés à sa chanson « Emon Mojar Shohor Jara » de son film à succès « Jagir ».

Un fan de Dharmendra a tweeté un court extrait d’une de ses chansons emblématiques le mettant en scène avec Mithun Chakraborty, Zeenat Aman, Pran, Danny Denzongpa, Shoma Anand.

Chanté par le regretté chanteur légendaire Kishore Kumar, « Emon Mojar Shohor Jara » a été tourné dans les rues du Bengale. a rappelé les bons souvenirs associés à son classique culte de 1984.

« Kakoli, merci pour ce joli clip. J’adore cette ville de joie. J’avais l’habitude de rester au Grand Hotel. La rue Glittering Princess était proche de mon hôtel. Parfois, une promenade de minuit dans cette rue était très amusante pour ce jeune homme du village », a-t-il écrit dans la légende.

pic.twitter.com/KgHqAN3vyA.

« Jagir » est un film western indien réalisé par Pramod Chakravorty, avec Dharmendra, Mithun Chakraborty, Zeenat Aman, Pran, Danny Denzongpa, Shoma Anand et Amrish Puri dans les rôles principaux.

C’était le film indien le plus rentable de 1984, et a été doublé en bengali comme ‘Tin Murti’. Le multi-starrer suit l’histoire de trois mousquetaires – Shankar (Dharmendra), Sangha (Mithun) et Danny (Danny), qui se battent pour aider les nécessiteux et punir les cupides. Lakhan Singh (Amrish Puri), un dacoit maléfique tue Shoor Veer Singh tout en volant un médaillon royal qui cache une carte du trésor. Des années plus tard, le fils de Singh, Shankar, ainsi que Sangha et Danny ont entrepris de sauver le trésor.

La musique du légendaire RD Burman et du chœur de chanteurs acclamés, notamment Kishore Kumar, Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, Shailendra Singh, Shakti Thakur, a été un atout pour le film.