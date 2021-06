Dharmendra pratique l’aquagym, le yoga et les exercices légers | Nouvelles des gens

Mumbai: le vétéran de Bollywood Dharmendra a encouragé les fans lundi à continuer de s’entraîner pendant la pandémie afin de rester forts et en bonne santé. L’acteur de 85 ans a déclaré qu’il avait commencé l’aquagym avec du yoga et quelques exercices légers.

Populaire en tant que « He-Man of Bollywood », Dharmendra a partagé une vidéo qui le montre en train de s’échauffer dans une piscine.

« Amis, avec ses bénédictions et vos bons voeux… J’ai commencé l’aquagym avec le yoga et des exercices légers. La santé est sa grande bénédiction pour continuer. Soyez heureux, sain et fort », a-t-il écrit sur son post Twitter.

Dharmendra a également tweeté depuis dimanche, demandant aux fans et aux followers de prier pour le prompt rétablissement de la légende de Bollywood Dilip Kumar, 98 ans, qui est malade et hospitalisée.

« Maalik se Dua keejiye simple pyaare bhai … hamare Yusuf Sahib jald sehat yaab ho jaayen, (Veuillez prier le tout-puissant pour que mon frère bien-aimé Yusuf Sahib se rétablisse rapidement) », a tweeté Dharmendra dimanche avec un retour en noir et blanc photo de lui avec Dilip Kumar.

Dharmendra a de nouveau tweeté lundi remerciant les internautes pour leurs prières pour l’acteur malade.