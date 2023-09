Dharmendra partage une adorable photo serrant la « bêta » Shah Rukh Khan, lui souhaite bonne chance pour Jawan, les fans disent que « deux légendes ensemble »

Shah Rukh Khan attend actuellement la sortie de son prochain thriller d’action Jawan. Avant sa sortie, Dharmendra a partagé une adorable photo serrant l’acteur dans ses bras et lui a souhaité bonne chance pour son film.

Mercredi, Dharmendra a consulté son Instagram et tout en partageant une photo serrant Shah Rukh Khan dans ses bras, l’acteur lui a souhaité bonne chance pour son prochain film Jawan. L’acteur a écrit : « Shah Rukh, bete (emoji coeur), je te souhaite bonne chance pour Jawan. » Sur la photo, Shah Rukh Khan a été vu portant un manteau bleu qu’il a associé à une chemise blanche et Dharmendra a été vu portant un costume de couleur beige avec une cravate multicolore. On a vu les acteurs se serrer dans les bras et afficher leurs sourires.





Les internautes étaient ravis de voir la photo et Sunny Deol était également de tout cœur après avoir vu le message du père Dharmendra pour Shah Rukh Khan. L’un des commentaires disait : « deux légendes dans un seul cadre ». Un autre a écrit : « Monsieur, vous êtes deux gentils. » Un autre a écrit : « tu es le plus gentil ». Un autre fan a commenté : « une si jolie photo ».

Shah Rukh Khan a récemment été vu assister à la soirée à succès Gadar 2 de l’acteur Sunny Deol, le fils de Dharmendra. Les deux acteurs ont été vus posant ensemble et se serrant également dans les bras. Non seulement cela, Karan Deol a également été vu touchant les pieds de Shah Rukh Khan et recevant ses bénédictions.

Dirigé par Atlee, Jawan est le film le plus cher de Shah Rukh Khan réalisé avec un énorme budget de Rs 300 crore. Présenté par Red Chillies, le film met également en vedette Nayanthara et Vijay Sethupathi.

La musique du thriller d’action qui fait des vagues sur les réseaux sociaux est composée par Anirudh Ravichander. Le film met également en vedette Sanya Malhotra, Priyamani, Sunil Grover, Ridhi Dogra et Yogi Babu, entre autres, dans des rôles clés. Le film devrait sortir le 7 septembre et bat déjà plusieurs records et serait prévu pour une ouverture de Rs 100 crore.

