Dharmendra partage un croquis fait par un fan, c’est une scène de Sholay

Jai et Veeru de Sholay sont toujours aussi emblématiques qu’ils l’étaient lors de la sortie du film en 1975. Les personnages joués respectivement par Amitabh Bachchan et Dharmendra dans le film classique continuent d’occuper une place dans le cœur des gens même après quatre décennies. À ce jour, le public reconstitue des séquences, des dialogues et des chansons mettant en valeur la camaraderie à l’écran du duo en tant que Jai et Veeru. Un artiste a rendu hommage au film en faisant un croquis au crayon d’une scène classique mettant en vedette les deux acteurs principaux et en le partageant sur les réseaux sociaux.

La vidéo en a étonné beaucoup, y compris l’acteur vétéran Dharmendra, qui l’a ensuite partagée sur Twitter samedi. En publiant la vidéo, Dharmendra a tweeté: “Je t’aime et salue ton crayon. Une amitié sincère restera toujours dans les mémoires.

La vidéo montre un artiste esquissant la séquence de vélo classique de la chanson emblématique du film Yeh Dosti Hum Nahi Todenge à l’aide d’un crayon. C’est de la scène où ils font du vélo. La vidéo n’a été attribuée à aucun artiste.

La vidéo a reçu plus de 28 000 vues depuis qu’elle a été partagée la semaine dernière. Il compte plus de 2 300 likes. Le croquis au crayon semble avoir rendu les utilisateurs des médias sociaux nostalgiques alors qu’ils laissaient tomber des émojis au cœur rouge et des réponses réconfortantes sur le tweet.

Un utilisateur a écrit : « Super jodi. Deux super stars ki dosti aussi dans la vraie vie.

Un autre utilisateur a commenté: « Génial. Vous êtes si bien absorbé par chaque personnage, votre métier et vos rôles sont emblématiques dans chaque film, monsieur.

Un utilisateur a ajouté: “Beau travail fantastique dédié à une belle amitié.”

Un autre utilisateur a commenté: «Cette image est emblématique. Longue vie à nos Dharam paji et Amitabh ji. Que Dieu les bénisse avec une grande santé et bonheur.

De nos jours, de nombreux artistes brillants publient des croquis d’individus célèbres sur les réseaux sociaux. Ces œuvres deviennent virales en un rien de temps. Il y a quelques jours, Temjen Imna Along, ministre de l’Enseignement supérieur et des Affaires tribales du Nagaland, a partagé une jolie vidéo d’un artiste sur son compte Instagram officiel. L’artiste, dans la vidéo, peut être vu en train de dessiner un portrait réaliste au crayon graphite de Temjen Imna Along.

