Dharmendra n’assistera pas aux célébrations avant le mariage de son petit-fils Karan Deol; Voici pourquoi

Les préparatifs du mariage battent leur plein chez la famille Deol. Après tout, c’est le fils de Sunny Deol, le mariage de Karan Deol. Karan Deol est prêt à nouer le nœud nuptial avec sa partenaire Drisha Acaharya, l’arrière-petite-fille du célèbre cinéaste Bimal Roy le 18 juin. Sunny Deol et sa famille sont actuellement occupés par toutes les festivités précédant le mariage. Mais un membre estimé du clan Deol manquera les célébrations avant le mariage. La personne n’est autre que le père de Sunny et Bobby Deol et le légendaire acteur de Bollywood, Dharmendra.

Dharmendra sautera les festivités avant le mariage de Karan Deol

Dharmendra, dans une interview avec ETimes, a révélé qu’il n’assisterait pas aux fonctions pré-mariage de son petit-fils. Il assistera directement au mariage de Karan Deol à la date stipulée. Citant la raison de son échec volontaire lors des rituels pré-mariage, Dharmendra a révélé qu’il ne souhaitait pas être un trouble-fête pour les « enfants ». « Laissez les enfants s’amuser. Si je suis là, ils risquent d’être inhibés. Je ne veux pas qu’ils manquent le moindre plaisir », a-t-il déclaré.

Dharmendra sur la découverte de la relation de Karan Deol

Plus tôt, dans une interview séparée, Dharmendra a exprimé sa joie pour le mariage de Karan Deol. Qualifiant son petit-fils de « très bon garçon » et de « personne attentionnée », l’acteur de Sholay a déclaré qu’il était heureux que Karan ait enfin trouvé l’amour de sa vie. Lorsqu’on lui a demandé comment il avait appris la relation entre Karan et Drisha, Dharmendra a répondu: « Il (Karan) a d’abord dit à sa mère (l’épouse de Sunny Deol, Pooja Deol) qui l’a ensuite dit à Sunny, qui m’a ensuite dit. »

Dharmendra loue Drisha

Et la réaction de Dharmendra était comme n’importe quel grand-père dot. Il a apporté son plein soutien à Karan souhaitant faire passer sa relation avec Drisha au niveau supérieur. « Allez-y si Karan l’aime », étaient les mots exacts de Dharmendra. Plus tard, après avoir rencontré Drisha en personne, Dharmendra a fait l’éloge du nouveau membre pour rejoindre sa famille. L’acteur vétéran a qualifié Drisha de « fille sensée et jolie ».

Plus tôt, à l’occasion de la cérémonie de la roka de Karan Deol le 12 juin, une vidéo de Sunny et Bobby Deol, accompagnés de leur cousin et acteur Abhay Deol a fait surface sur Internet. Ils ont été capturés bras dessus bras dessous, posant pour les photographes.

Chronologie des travaux de Karan Deol

En parlant de Karan, il a fait ses débuts d’acteur avec le film 2019 Pal Pal Dil Ke Paas. Sa prochaine aventure cinématographique comprend Apne 2 du réalisateur Anil Sharma, avec son père Sunny Deol, son oncle Bobby Deol et son grand-père Dharmendra.