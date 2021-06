Dharmendra fait de l’aérobic aquatique dans une nouvelle vidéo virale

Le verrouillage a motivé de nombreuses personnes à faire de l’exercice quotidiennement et à devenir plus soucieuses de leur santé. Notre propre Veeru, l’acteur légendaire Dharmendra, a pratiqué du yoga et des exercices légers pour rester en forme. L’acteur a désormais ajouté l’aquagym à sa routine pour rester en bonne santé.

Récemment, l’acteur de « Sholay » a partagé une vidéo sur son compte Twitter en train de faire de l’aquagym, qui est maintenant devenue virale. Dans la vidéo tendance, on peut voir Dharmendra en train de donner des coups de pied dans la piscine de sa ferme. Il fait ensuite un tour de la piscine et répète les coups de pied du côté opposé. En arrière-plan, vous pouvez voir des arbres verts luxuriants et des fleurs de bougainvilliers.

En plus de la vidéo, l’acteur a écrit: « Amis, avec ses bénédictions et vos bons voeux… J’ai commencé l’aquagym avec du yoga et des exercices légers. La santé est sa grande bénédiction pour continuer. Soyez heureux en bonne santé et fort.

Amis, avec ses bénédictions et vos bons voeux … J’ai commencé l’aquagym avec le yoga et l’exercice léger. La santé est sa grande bénédiction pour continuer. Soyez heureux en bonne santé et fort pic.twitter.com/XtjiOXW5AK – Dharmendra Deol (@aapkadharam) 7 juin 2021

Les fans de l’acteur de 85 ans ont loué sa détermination et sa force. Ils lui souhaitèrent également une bonne santé et appelèrent Dharmendra leur inspiration.

Un utilisateur a écrit : « Paaji..abhi bhi aapka josh kamaal ka hai. Iska 10% bhi mujh mein aa jaye, toh sehat badhia ho jayegi. Aap ek misaal hain..sabke liye. Koi umra yeh sab karne ke liye..jyada nahi hai.Agar jazba hai..Dil mein. Je t’aime paaji », tandis qu’un autre utilisateur a commenté : « Incroyable monsieur, les exercices liés à l’eau sont les meilleurs pour la forme physique globale. Monsieur, vous êtes une inspiration pour nous, par vos bénédictions, j’ai également commencé mon entraînement à la maison avec des poids simples.

Dharmendra partage souvent des vidéos de sa ferme luxueuse et pittoresque. Récemment, il a partagé une vidéo donnant un aperçu de sa somptueuse propriété et de ses jardins verdoyants.

« Bonjour les amis. Le massage à l’huile d’amande est bon le matin, je le fais régulièrement », a-t-il écrit dans son tweet.

Bonjour les amis. Le massage à l’huile d’amande est bon le matin je le fais régulièrement pic.twitter.com/DRscPuCiQZ – Dharmendra Deol (@aapkadharam) 2 juin 2021

La ferme de Dharmendra est située à Lonavala près de Mumbai. Pour les inconnus, la famille de Dharmendra vit à Mumbai, tandis que l’acteur vétéran passe le plus clair de son temps dans sa ferme.

Sur le plan du travail, Dharmendra sera ensuite vu dans le film dramatique familial d’Anil Sharma « Apne 2 » avec ses fils Sunny Deol, Bobby Deol et son petit-fils Karan Deol.