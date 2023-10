Dharmendra et Hema Malini sont inséparables même à cet âge et cette vidéo est la preuve de leur lien

Dharmendra a été vu en train de participer à un gala lors de la fête du 75e anniversaire de sa bien-aimée et diva vétéran de B Town, Hema Malini. Héma Malini a organisé une grande fête d’anniversaire alors qu’elle avait 75 ans et a invité tous ses amis de l’industrie à assister et à s’amuser à la grande célébration. Mais ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est le lien incassable que partagent Hema Malini et Dharmendra. Le couple doré emblématique de Bollywood a été vu assis ensemble et s’amusant, et cette vidéo gagne le cœur de leurs fans. Hema et Dharam ont traversé de nombreux hauts et bas dans leur relation, et ils ont surmonté et prouvé qu’ils étaient faits pour être ensemble.