Dharmendra donne un aperçu de sa ferme pittoresque dans une nouvelle vidéo

L’acteur vétéran Dharmendra a récemment partagé une nouvelle vidéo de sa ferme pittoresque sur ses réseaux sociaux. La vidéo a donné un aperçu de la somptueuse propriété pittoresque et des jardins verdoyants. Le son des oiseaux gazouillant en arrière-plan et Dharmendra se massant la tête avec de l’huile d’amande émane du bonheur.

« Bonjour les amis. Le massage à l’huile d’amande est bon le matin, je le fais régulièrement », a-t-il écrit dans son tweet. La vidéo montre de grands buissons de bougainvilliers blancs et roses avec des teintes dorées de soleil qui brillent dans le ciel en arrière-plan. Dans la vidéo, on peut voir un aperçu de la ferme et de sa véranda, qui sont chargées de buissons de belles fleurs. La ferme est entourée de collines verdoyantes et vers la fin de la vidéo, Dharmendra pointe vers le ciel pour montrer la lune.

Bonjour les amis. Le massage à l’huile d’amande est bon le matin je le fais régulièrement pic.twitter.com/DRscPuCiQZ – Dharmendra Deol (@aapkadharam) 2 juin 2021

Les fans de Dharmendra lui ont également souhaité une bonne matinée et lui ont demandé de continuer à partager ses vidéos avec eux.

Un utilisateur a écrit: «Bonjour mon SEIGNEUR DHARAM SIR .. Merci d’avoir partagé cette belle vidéo de la vôtre.. Continuez à partager ce genre de belles vidéos avec nous.. VOUS AIMEZ BEAUCOUP. PRENDS SOIN DE TOI. »

Un autre utilisateur a écrit: « Bonjour monsieur, aapne à la ferme bahut sundar bana diya hai, bahut achha nazara hai, bilkul alag shanti bhara mahaul, papillon ou vous oiseaux ki aawaz, adbhut vous aime. »

La ferme de Dharmendra est située à Lonavala près de Mumbai. Pour les inconnus, la famille de Dharmendra – sa femme Hema Malini, ses fils Sunny et Bobby et ses filles Ahana et Esha – vit à Mumbai, tandis que l’acteur vétéran passe beaucoup de temps dans sa ferme.

Sur le plan du travail, Dharmendra sera ensuite vu dans le film dramatique familial d’Anil Sharma « Apne 2 » avec ses fils Sunny Deol, Bobby Deol et son petit-fils Karan Deol.