Dharmendra célèbre son 87e anniversaire avec ses fans et sa famille, Bobby Deol-Sunny Deol partage d’adorables photos

A l’occasion du 87e anniversaire de Dharmendra, les fans l’ont surpris en décorant les murs et les véhicules avec des affiches de son film. L’acteur a fêté son anniversaire en coupant le gâteau avec ses fans jeudi.

Les vidéos et les photos deviennent virales sur les réseaux sociaux, ces images vous feront certainement devenir “awww”. Dans l’une des vidéos, on peut voir Bobby Deol cliquer sur des photos de son père célébrant son anniversaire avec ses fans depuis sa fenêtre. Il a même partagé une adorable photo avec l’acteur vétéran tout en célébrant son anniversaire. La photo présente également Karan Deol qui est le petit-fils de Dharamendra.





Partageant la photo, il a écrit, “Béni d’être votre fils et petit-fils Joyeux anniversaire Bade papa @aapkadharam.”

Regarde:







Sunny Deol a également souhaité à son père en partageant une adorable photo avec les légendes “Joyeux anniversaire papa. Je vous aime. .”





Pendant ce temps, l’acteur légendaire Dharmendra est très actif sur les réseaux sociaux car il partage régulièrement des photos et des vidéos de sa vie personnelle et professionnelle sur Instagram et Twitter. Il est également connu pour interagir avec ses fans et ses abonnés en répondant à leurs Tweets sur la plateforme de micro-blogging.





Le 23 janvier, Dharmendra avait partagé la photo de la statue en granit proposée de Netaji Subhash Chandra Bose à l’occasion du 125e anniversaire de naissance du combattant de la liberté. En plus de la photo, l’acteur a également écrit les paroles de la chanson de marche de l’armée nationale indienne de Netaji “Kadam Kadam Badhaye Jaa”. Il a répondu à son propre tweet et a écrit : “Dharam, ta croyance, ta foi en toi a changé ta vie. Sois toi-même”.





Un utilisateur de Twitter lui a répondu en le qualifiant de fou alors qu’il tweetait : “Aap pagal to nahi ho gaye na ? (Êtes-vous devenu fou ?)”. Dharmendra n’a pas tardé à lui répondre et a écrit: “Koi baat nahin Anshuman…. Pagalpan se hi zindagi mein Inqlaab aata hai (Aucun problème enfant, une révolution naît uniquement de la folie)”.