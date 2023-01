Dharmendra célèbre Lohri avec son fils Bobby Deol, ses petits-fils Aryaman, Karan, Rajveer; les internautes les appellent “la meilleure famille”

La star vétéran de Bollywood, Dharmendra, a célébré le festival de Lohri avec son fils Bobby Deol, son fils Aryaman et les fils de son frère aîné Sunny Deol, Karan et Rajveer Deol. Les deux générations de Deols se retrouvent et honorent la première fête de l’année avec le chef de famille.

Sur la photo, Dharamji a l’air charmant dans une chemise cool avec une casquette noire et il pose avec le signe de la victoire. L’acteur d’Aasharam Bobby tient fièrement son père et Aryaman se tient parmi tout le monde. Bobby Deol a partagé la photo sur son Instagram et a souhaité à tous “Happy Lohri”.

Voici la photo







Comme d’habitude, la photo est devenue virale en un rien de temps et les internautes ont été impressionnés par la famille. Sunny Deol, Karan Deol, Chunky Panday, Sharad Kelkar et Sachin Shroff ont laissé tomber des cœurs sur le poteau. Un utilisateur a écrit: “Je n’ai pas le choix de qui j’aime le plus..et seulement aujourd’hui, quand un de mes fans a dit, tu ressembles au jeune Dharmendera ji.” Un autre utilisateur a écrit : “Sab Apne log… Sunny Paji agar hote to maza aa jata… Love you Deols.” Un internaute a écrit : “Happy lohri. Vous êtes la meilleure famille de tous les temps.” Un autre internaute a ajouté : “Bachche a dit ho gaye ! Heureux Lohri.”

Sunny Deol était absent des célébrations. Il est probablement occupé à terminer le tournage de Gadar 2. Sunny Deol, la vedette d’Amisha Patel Gadar 2 est l’un des films les plus attendus de 2023, et l’anticipation de la suite du blockbuster de 2001 grandit de jour en jour. Pour calmer les nerfs des cinéphiles, les réalisateurs de Gadar 2 ont enfin dévoilé le premier aperçu du film.

Zee Studio a mis en ligne un showreel de la programmation 2023. La vidéo de 50 secondes présente un avant-goût de différents films, dont Maidaan d’Ajay Devgn, Fateh de Sonu Sood et Haddi de Nawazuddin Siddiqui. Cependant, le line-up s’est terminé sur une note positive, car nous avons finalement pu jeter un coup d’œil à Gadar. À 0,42 seconde, Tara Singh (Sunny Deol) est vue en train de soulever une lourde roue pour combattre les méchants. Ce moment est devenu la partie la plus regardée de la vidéo. Sur le plan du travail, Dharmendra sera ensuite vu dans Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani de Karan Johar. Rajveer fera ses débuts à Bollywood avec la fille de Poonam Dhillon soutenue par les productions de Rajshri.