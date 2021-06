Dharmendra célèbre la Journée internationale du yoga en faisant de l’aquagym « à contre-courant de l’eau »

Alors que de nombreuses célébrités se sont manifestées et ont pratiqué le yoga lors de la Journée internationale du yoga, l’acteur légendaire Dharmendra n’a pas été en reste. Actuellement, séjournant dans sa ferme de Lonavala, l’acteur a fait de l’aérobic dans sa piscine et a partagé la vidéo sur son compte Twitter.

Dans la vidéo, immergé dans l’eau, on le voit faire de l’exercice sur la chanson-titre de « Satyam Shivam Sundaram » jouée en arrière-plan. Il a également décrit la pression de l’eau comme « bonne ».

Tout en partageant la vidéo, il l’a légendé, « Amis, aujourd’hui en cette journée internationale du yoga … josh aa gaya. J’ai commencé mon aquagym le soir aussi c’est amusant de faire votre aérobic contre le courant de l’eau. J’espère que vous le ferez J’aime ça. »

Amis, Aujourd’hui en cette journée internationale du yoga … josh aa gaya…. J’ai commencé mon aquagym le soir aussi c’est amusant de faire votre aérobic contre le courant de l’eau J’espère que vous l’aimerez pic.twitter.com/zyLJULQc8O – Dharmendra Deol (@aapkadharam) 21 juin 2021

Ses fans ont inondé le post d’amour et d’admiration. Beaucoup l’ont appelé le plus grand acteur de tous les temps et certains ont demandé sa bénédiction. L’un des fans a également commenté que l’acteur avait 58 ans et non 85 ans et qu’il était une source d’inspiration pour que tous les jeunes restent en bonne santé et en forme.

Plus tôt ce mois-ci, Dharmendra avait partagé une autre vidéo de sa piscine. Il a écrit dans sa légende : « Amis, avec ses bénédictions et vos bons voeux… J’ai commencé l’aquagym avec le yoga et des exercices légers. La santé est sa grande bénédiction pour continuer. Soyez heureux, en bonne santé et fort. »

Amis, avec ses bénédictions et vos bons voeux … J’ai commencé l’aquagym avec le yoga et l’exercice léger. La santé est sa grande bénédiction pour continuer. Soyez heureux en bonne santé et fort pic.twitter.com/XtjiOXW5AK – Dharmendra Deol (@aapkadharam) 7 juin 2021

L’acteur séjourne à la ferme depuis le début de COVID-19 et continue de partager des vidéos de sa vie quotidienne de temps en temps pour divertir les fans.