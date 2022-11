Dharamvir Singh, Deep Grace Ekka nommés pour les prix nationaux ; HI Laud Étoiles

Hockey India a félicité mercredi l’ancienne joueuse indienne Dharamvir Singh et la joueuse indienne de hockey féminin Deep Grace Ekka pour avoir été nommées pour les prix nationaux qui seront remis le 30 novembre au Rashtrapati Bhavan.

Dharamvir Singh, qui faisait partie de l’équipe masculine indienne pour les Jeux olympiques de Londres 2012 et a remporté la médaille d’or aux Jeux asiatiques 2014, recevra le prix Dhyan Chand pour l’ensemble de sa carrière.

Au cours de sa longue carrière, il a fait partie de l’équipe qui a remporté l’argent aux Jeux du Commonwealth de Glasgow en 2014, le bronze à la finale de la Ligue mondiale de hockey à Raipur en 2015, et a également à son actif une médaille de bronze aux Jeux asiatiques de 2010 parmi plusieurs autres. exploits.

La défenseure expérimentée de l’équipe féminine indienne Deep Grace Ekka sera honorée du prestigieux prix Arjuna. Le joueur de 28 ans du district de Sundergarh à Odisha a contribué à la résurgence de l’équipe au cours de la dernière décennie. Elle a fait partie de la quatrième place historique de l’équipe indienne aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, elle a à son actif une médaille d’argent et une médaille de bronze aux Jeux asiatiques 2018 et 2014 respectivement.

Elle faisait également partie de l’équipe qui a récemment remporté la médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022. Parmi ses nombreux exploits figure également une médaille d’or à la Coupe d’Asie en 2017. Elle continue d’être un membre essentiel de l’équipe indienne qui se prépare actuellement. pour la Coupe des Nations de la FIH à Valence en décembre.

Félicitant à la fois Dharamvir Singh et Deep Grace Ekka, le Dr Dilip Tirkey, président de Hockey India, a déclaré : « C’est un moment de fierté pour le hockey que deux de nos joueurs de hockey fidèles soient reconnus pour leurs réalisations dans le sport. Je félicite Dharamvir Singh d’avoir été nommé pour le prix Dhyan Chand pour l’ensemble de ses réalisations et je félicite également Deep Grace Ekka d’avoir remporté le prix Arjuna. Les deux joueurs ont énormément contribué à la performance du hockey indien sur la scène internationale, je leur souhaite plus de succès et le meilleur pour leurs projets futurs.”

