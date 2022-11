Dharam Patni : Fahmaan Khan va-t-il bientôt se marier ? C’est ce que le beau gosse d’Imlie a dit [Exclusive]

Fahmaan Khan est de retour en tant que Ravi Randhawa dans l’émission, Dharam Patni. L’acteur est au sommet de sa carrière car son travail dans la série Imlie a été apprécié de tous. Parlant du rôle, il a déclaré à Bollywood Life que Ravi est un jeune homme très dynamique qui n’hésite pas à exprimer son amour. “Dans sa vie, il tombe sur cette fille qui le laisse muet. Il est mal à l’aise avec la situation mais tout aussi intrigué”, raconte-t-il. L’émission de Star Plus, Imlie, a obtenu d’excellentes cotes d’écoute et Fahmaan Khan a attiré l’amour de millions de personnes pour la performance nuancée du magnat des médias Aryan Singh Rathore.

La star a admis qu’il ressentait effectivement la pression. Il nous a dit : “L’autre jour, je dînais sur mon balcon. Mon ami était là et j’avais l’air un peu zappé. Il m’a demandé si j’étais nerveux, et j’ai répondu oui, il y a une nouvelle émission qui arrive. Il a dit moi une très bonne chose. Il a dit que c’était cette pression qui m’empêchait d’être complaisant. Mon ami a dit que si vous ressentez la pression, vous ferez bien.

Fahmaan Khan est plein d’appréciation pour sa co-star Kritika Singh Yadav. Il dit: “C’est une fille très simple et douce. Kritika est très talentueuse. Je lui tire la jambe. Et parfois, elle répond par une interdiction. C’est une chérie.” Eh bien, les fans espèrent que Dharam Patni sera bientôt promu sur Bigg Boss 16 afin que les fans puissent voir la réunion de Sumbul Touqeer et Fahmaan Khan. Il nous a dit : “Honnêtement, je n’ai aucune idée du moment où nous irons à Bigg Boss 16 pour promouvoir la série. Pour l’instant, il y a cette conférence de presse. Cela dépend des créateurs et de la chaîne.”

Les fans de Fahmaan Khan sont ravis qu’il collabore avec Ekta Kapoor. Il a déclaré à Bollywood Life : “Je suis heureux de travailler avec Ekta Kapoor. Je me sens bien que cela se soit produit à ce stade de ma carrière. J’ai la confiance que je peux livrer ce qu’elle attend. Ekta Kapoor est une perfectionniste.”

L’émission Dharam Patni parle du mariage et de la recherche de l’âme sœur parfaite. Alors, que pense Fahmaan Khan du mariage ? Le beau gosse éclate de rire et dit : “Je suis un gars qui vit sur le fil du rasoir. Je peux aussi me marier demain. Mais j’ai juste besoin de trouver la fille”, conclut-il.