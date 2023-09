Dhanush, Silambarasan STR et Vishal reçoivent un carton rouge de la Tamil Producers Association ; Voici pourquoi

Le Conseil des producteurs de films tamouls de Chennai a délivré des cartons rouges à quatre principaux acteurs de l’industrie. Ils comprennent Dhanush, Silambarasan STR (Simbu), Vishal et Atharva. Cette décision a été prise hier par le corps exécutif des membres. La nouvelle a été un choc pour toute la fraternité cinématographique tamoule, selon les rapports. Le producteur de films Michael Rayappan s’était plaint que Simbu l’avait trompé car il n’avait travaillé que 27 jours sur son film alors qu’il s’était engagé à 60 jours. Il est le producteur du film à succès Anbanavan Adangadhavan Asaradhavan. Il semble que la plainte contre Vishal Reddy soit qu’il n’a pas rendu compte de l’argent de l’association lorsqu’il était président. Atharva a eu raison du problème Mathiazkazan.

Il a été rapporté qu’au mois de juin 2023, le Conseil des producteurs de films tamouls (TFPC) a émis un avertissement à des acteurs comme Simbu, Vishal, SJ Surya, Atharva et Yogi Babu. Ce sont tous des acteurs populaires de l’industrie cinématographique tamoule. Le carton rouge signifie qu’ils ne peuvent travailler avec aucun producteur de Kollywood jusqu’à nouvel ordre. Les gens ont réagi à cela sur les réseaux sociaux. Ces quatre acteurs doivent régler leurs problèmes/différends respectifs avec les producteurs avant de se lancer dans un nouveau film. Le carton rouge est considéré comme un problème très grave.

Aucune des quatre étoiles n’a fait de déclaration à ce sujet. Tous ont des projets en cours et bénéficient d’un suivi décent par leurs fans. Les médias veulent voir comment ils vont gérer cette affaire et mettre fin à ce carton rouge. Vishal Reddy a son film Mark Antony prévu pour la sortie, tandis que Captain Miller de Dhanush est également prêt à sortir sur les écrans dans un certain temps.