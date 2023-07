Dhanush se rase la tête pour son prochain film D50, cherche des bénédictions à Tirupati avec ses enfants : Viral PICS

Internet s’est déchaîné à propos de la nouvelle apparence de Dhanush. Il a rasé sa barbe touffue et est devenu complètement chauve. L’acteur a rendu visite à Tirupati et a offert au Seigneur sa tête tonsurée. Sur les réseaux sociaux, plusieurs images et vidéos de l’acteur et de sa nouvelle sont devenues virales.

Avec ses enfants Yatra et Linga, Dhanush s’est rendu au temple Tirupati dans l’Andhra Pradesh. Ils ont été rejoints par ses parents, Vijayalakshmi et Kasthuri Raja, pour le voyage au temple. Il s’est rasé les cheveux et la barbe avant son darshan tôt le matin. Ces images le montrent portant une casquette sur la tête, un masque couvrant son visage et une guirlande de Rudraksha autour du cou.

Le nouveau look du D50 de Dhanush

Selon les rumeurs, Dhanush aurait choisi cette nouvelle apparence pour son prochain film D50. Dans son futur film, il apparaîtra dans un nouvel avatar. Dhanush dirigera et jouera dans ce film produit par Sun Pictures. Selon les rumeurs, SJ Surya et d’autres acteurs joueraient les rôles principaux du film. Le casting et l’équipe du film n’ont pas encore été rendus publics. Ce film sera financé par Sun Pictures. Les autres spécifications du D50 n’ont pas encore été divulguées.

Film à venir Capitaine Miller

Captain Miller, un drame historique avec un cadre pré-indépendance qui pourrait être basé sur des événements réels. Le film devrait être le plus gros budget sur lequel Dhanush ait jamais travaillé et comprend également Priyanka Arul Mohan, Niveditaa Sathish, Shivaraj Kumar, Sundeep Kishan et Edward Sonnenblick.