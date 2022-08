Dhanush retrouve son ex-femme Aishwaryaa Rajinikanth pour la fonction scolaire de son fils Yatra, les photos deviennent virales

Dhanush, qui profite actuellement du succès de sa dernière sortie en salles Thiruchitrambalam, a retrouvé son ex-femme Aishwaryaa Rajinikanth le lundi 22 août, pour la cérémonie d’investiture de leur fils Yatra lors de la cérémonie scolaire de ce dernier lorsqu’il a prêté serment en tant que Capitaine sportif de son école.

La photo, sur laquelle on voit l’ex-couple poser avec leurs fils, Yatra et Linga, ainsi que la famille du chanteur Vijay Yesudas, devient virale sur Internet. Les fans sont heureux de voir Dhanush et Aishwaryaa coparentalité de leurs enfants même après leur séparation plus tôt cette année.

Aishwaryaa a même partagé une photo sur sa poignée Instagram dans laquelle on la voit cliquer sur la photo de Yatra sur le podium depuis son téléphone. Elle a légendé sa photo, “Quelle façon de commencer la journée ! Lundi matin en regardant la cérémonie d’investiture de l’école, où mon premier-né prête serment en tant que capitaine sportif.”





Pour les non-initiés, Dhanush s’est marié avec la fille de la superstar Rajinikanth, Aishwaryaa, en 2004 et le couple a annoncé sa séparation en janvier 2022 après dix-huit ans de bonheur conjugal. Le couple a la chance d’avoir deux fils et comme l’acteur est un fervent dévot du Seigneur Shiva, il les a nommés Yatra (pèlerinage) et Linga (associé à Shiva Lingam).

La déclaration commune du couple disait : “18 ans d’unité en tant qu’amis, couple en tant que parents et sympathisants l’un envers l’autre. Le voyage a été la croissance, la compréhension, l’ajustement et l’adaptation. Aujourd’hui, nous nous tenons à un endroit où nos chemins se séparent… . Aishwaryaa et moi avons décidé de nous séparer en tant que couple et de prendre le temps de nous comprendre en tant qu’individus pour le mieux. S’il vous plaît, respectez notre décision et donnez-nous l’intimité nécessaire pour faire face à cela.”