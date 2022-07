Dhanush pour garder Hollywood en attente après avoir goûté au succès avec The Grey Man; plonge tête baissée dans les débuts de Telugu [Character Details Inside]

Dhanush était là pendant 15 minutes dans L’homme grismais c’est l’impact qu’il a laissé à la fois en tant qu’acteur et la façon dont son personnage a été esquissé dans le Film Netflixdirigé par le Russo dérangequi comptait le plus, tenant à la fois sa présence à l’écran et son action avant Ryan Gosling, Chris Evans et Ana de Armas. Avec le genre de vagues que le film et son personnage font, on s’attendrait à ce que Dhanush explore plus de voies dans Hollywoodsurtout avec L’homme gris 2 annoncé, mais pour l’instant, son voyage dans l’Ouest est suspendu alors que la star plonge tête baissée dans Vaathi alias Monsieurle sien Film télougou début.

Dhanush Vaathi premier regard alias Dhanush Sir premier regard

Sithara Entertainment, la bannière de production qui finance le Film télougou débuts de Dhanush, a utilisé sa poignée Instagram officielle pour partager plusieurs affiches dans Tamil, télougou et Anglais pour le Vaathi premier regard alias Monsieur premier regard. En postant les photos, la légende disait : “Bienvenue au polyvalent @dhanushkraja dans et en tant que #Vaathi / #SIR Je vous présente le teaser #VaathiFirstLook / #SIRFirstLook demain à 18h ! #VaathiTeaser#SIRTeaser @venky_atluri @iamsamyuktha_ @gvprakash @yuvadop # NavinNooli @nagavamsi19 #SaiSoujanya @Fortune4Cinemas @sitharaentertainments #SrikaraStudios.” Consultez le message ci-dessous :

Détails du personnage de Vaathi alias Sir détails du personnage de Dhanush

Venky Atluri, le réalisateur de Vaathi alias Sir, a récemment dévoilé les détails du personnage de Dhanush sur un portail d’informations, où il a déclaré que la star de The Grey Man serait considérée comme un conférencier dans le film, qui s’occupe du système éducatif, qui forme la base de l’histoire. La Teaser Vaathi alias Monsieur le teaser tombera à 18 heures demain 28 juillet. Le film est réalisé en tant que bilingue tamoul-télougou, mais sortira également à travers l’Inde probablement avec Anglais Les sous-titres.