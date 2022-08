Dhanush, le film de Nithya Menen dépasse la barre des 100 crores de roupies dans le monde

Mettant en vedette Dhanush et Nithya Menen dans les rôles principaux, l’artiste familial de langue tamoule Thiruchitrambalam gagne le cœur du public alors que le film a franchi la barre convoitée de Rs 100 crore au box-office mondial. Sorti le 18 août, on dit que le film restera également le premier choix des cinéphiles cette semaine, car la vedette de Chiyaan Vikram, Cobra, s’est ouverte à des critiques mitigées.

L’expert en commerce Manobala Vijayabalan s’est rendu sur son compte Twitter le mardi 30 août et a écrit: “#Thiruchitrambalam ZOOMS passé 100 cr au WW Box Office.” Dans un autre tweet, Manobala a mentionné que le film avait franchi Rs 75 crore au box-office du Tamil Nadu.

Partageant les collections par jour le mercredi 31 août, il a écrit: “#Thiruchitrambalam TN Box Office ATTEINT le jalon de 75 cr. Semaine 1 – 51,42 cr ₹ Semaine 2 Jour 1 – 3,47 cr ₹ Jour 2 – 4,61 cr ₹ Jour 3 – ₹ 5,22 cr Jour 4 – ₹ 6,03 cr Jour 5 – ₹ 2,58 cr Jour 6 – ₹ 2,05 cr Total – ₹ 75,38 cr”.

Le film s’est avéré être le troisième film tamoul le plus rentable de 2022 aux États-Unis d’Amérique après les deux acteurs Vikram de Lokesh Kanagaraj avec Kamal Haasan , Fahadh Faasil et Vijay Sethupathi et Nelson Dilipkumar ‘s Beast titré par Thalapathy Vijay .

Outre Dhanush et Nithya Menen, le réalisateur de Mithran Jawahar met également en vedette des acteurs vétérans Prakash Raj et Bharathiraja qui jouent respectivement le père et le grand-père de Dhanush dans la comédie musicale Anirudh Ravichander produite par Kalanithi Maran sous sa bannière Sun Pictures.

Après Thiruchitrambalam, Dhanush, qui a impressionné le public mondial avec son personnage mortel d’Avik San dans le thriller d’espionnage Netflix The Grey Man cette année, sera vu dans le film dramatique d’action bilingue intitulé Vaathi en tamoul et Sir en télougou. Le teaser du film est sorti le jour de l’anniversaire de l’acteur le 28 juillet.