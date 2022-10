Dhanush fait l’éloge du film de Rishab Shetty, dit qu’il est “époustouflant, à voir absolument”

Après plusieurs stars telles que Prabhas, Kiccha Sudeep et Prithviraj Sukumaran entre autres, Dhanush est maintenant devenue la dernière célébrité à rejoindre le train Kantara. Le film en langue kannada, dirigé et titré par Rishab Shetty, recueille un énorme succès auprès des critiques et des cinéphiles à travers le pays depuis sa sortie nationale le 30 septembre.

Dhanush, qui a eu trois performances mémorables cette année dans des films à savoir The Grey Man, Thiruchitrambalam et Naane Varuvean, s’est rendu sur son compte Twitter le matin du vendredi 14 octobre et a écrit : “Kantara… Époustouflant !! A voir absolument .. Rishab Shetty, vous devriez être très fier de vous. Félicitations films hombale .. continuez à repousser les limites. Un gros câlin à tous les acteurs et techniciens du film.

La société de production Hombale Films, qui a produit la franchise pleine d’action de Yash, KGF, a financé Kantara avec un budget limité, qui est rapporté à moins de Rs 20 crore et le film est devenu un blockbuster car il a gagné environ Rs 70 crore brut en Karnataka lui-même et se dirige vers la marque convoitée de Rs 100 crore au box-office mondial.

Réagissant à la réception d’une réponse aussi écrasante de la part des gens de l’industrie, Rishab Shetty a déclaré à DNA : “Je suis ravi que le film régional et enraciné que j’ai réalisé recueille des éloges et soit soutenu par les stars. Prithviraj Sir a même dit que s’il avait vu le film auparavant, il aurait suggéré à Vijay Kiragandur (le producteur) de le sortir pan-indienne dès le premier jour lui-même. Prabhas Sir a également beaucoup apprécié. Sudeep Sir et toute sa famille ont regardé le film. Après le film, Sudeep m’a fait parler à sa mère lors d’un appel. Elle était très émue après avoir vu le film. Il y a aussi de nombreuses stars de l’industrie Kannada qui ont fait l’éloge du film, c’est génial.

Après avoir vu la réponse tonitruante à sa version Kannada qui est sortie en salles le 30 septembre, Kantara sort maintenant en hindi le 14 octobre, en tamoul et en télougou le 15 octobre et en malayalam le 20 octobre.