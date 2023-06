Dhanush et Venu Udugula pour travailler sur une extravagance périodique ?

Dhanush est occupé par l’artiste d’action très attendu, le capitaine Miller.

L’acteur Dhanush est sur une lancée avec des succès consécutifs comme Naane Varuvean et The Grey Man. Sa sortie la plus récente, Vaathi / Sir, a également franchi la barre des 100 crore Rs au box-office. Maintenant, la star de Karnan serait prête à explorer de nouveaux horizons en collaborant avec les cinéastes de Tollywood. Dhanush a déjà donné son accord pour travailler avec le réalisateur Telugu Shekhar Kammula, et les décors de leur projet sans titre devraient être montés prochainement. Ce serait excitant de voir ce que ce duo acteur-réalisateur propose.

En passant par le dernier buzz autour de Dhanush, la star d’Arangi Re a montré son enthousiasme à l’idée de collaborer avec un autre réalisateur de Tollywood, Venu Udugula, connu pour son travail dans des films tels que Needi Naadi Oke Katha et Virata Parvam, pour n’en nommer que quelques-uns.

Selon les rapports, le projet sera un drame bilingue et sera réalisé avec un budget à couper le souffle d’environ Rs 100 crores.

Ce projet — extravagance périodique — vise à transporter le public dans une époque révolue. Le drame sans titre trouverait un équilibre entre l’attrait commercial et l’importance sociale. Bien que les bannières de production soutenant le film n’aient pas été annoncées, les spéculations suggèrent que People Media Factory et Sitara Entertainments sont les financiers probables de l’entreprise de Dhanush. Comme le film n’a pas encore été officiellement annoncé, les détails sur les acteurs et l’équipe ont été gardés secrets pour le moment.

Capitaine Miller dirigé par Dhanush

Dhanush est occupé par l’artiste d’action très attendu, le capitaine Miller. Réalisé par Arun Matheswaran, le drame tamoul est présenté comme un film d’action-aventure d’époque. Outre Dhanush, Priyanka Arul Mohan, Shiva Rajkumar, Sundeep Kishan, John Kokken, Edward Sonnenblick, Nivedhithaa Sathish, Vinoth Kishan, Nassar, Daniel Balaji, Elango Kumaravel, Viji Chandrasekhar, Merku Thodarchi Malai Antony, Bala Saravanan, Swayam Siddha et Sumesh Moor joue également un rôle de premier plan dans Captain Miller.

Financé par Sendhil et Arjun Thyagarajan sous la bannière de Sathya Jyothi Films, les chansons et la musique de fond du drame ont été rendues par le compositeur GV Prakash Kumar. Nagooran Ramachandran est en charge du montage, tandis que Siddhartha Nuni est derrière la caméra.