Dhanush croit que ses enfants Yathra et Linga ont “volé la vedette” à la première du film

La superstar du Sud est prête à prendre d’assaut l’Occident avec son premier acteur The Grey Man, et l’acteur fait la promotion du film avec toute sa force. L’acteur Maari a assisté à la première du film au TCL Chinese Theatres, l’air pimpant dans un smoking noir. Mais, quelqu’un lui a volé la vedette. En fait, il y avait deux hommes qui lui ont volé la vedette. Ils ne sont autres que les enfants de Dhanush, Yathra et Linga.

L’homme gris est réalisé par Anthony et Joe Russo. Le film sera présenté en première le 15 juillet sur Netflix.