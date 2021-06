Dhanush apparaît comme un gangster nomade travaillant avec la mafia mondiale dans le prochain film Netflix

La bande-annonce de la star tamoule primée Dhanush, le drame de gangsters « Jagame Thandhiram », est tombée mardi. Réalisé par Karthik Subbaraj, le film Netflix présente également Aishwarya Lekshmi, Kalaiyarasan et Joju George dans des rôles clés, et marque les débuts indiens de l’acteur écossais James Cosmo.

La bande-annonce montre Dhanush comme un gangster nomade travaillant avec la mafia mondiale, car il est en conflit entre être des alliés avec eux ou se révolter contre eux.

Les réalisateurs ont décrit la prémisse du film comme « Suruli (Dhanush) est un gangster téméraire de Madurai qui se trouve être recruté par un chef de gang politiquement riche basé à Londres Peter (James Cosmo) et ses hommes pour comprendre et pénétrer dans le opérations illégales de la pègre du Sivadoss (Joseph ‘Joju’ George) et de son gang qui monte au pouvoir, prenant le contrôle du commerce illégal des armes et de l’or à Londres. Le thème fondamental de Suruli concerne un combat pour ce que vous pouvez vraiment appeler chez vous vu du point de vue de trois personnages différents. »

Dans une déclaration, parlant de ‘Jagame Thandiram’, le réalisateur Karthik a déclaré : « Jagame Thandhiram est le film de mes rêves qui a été réalisé avec l’ambition de raconter une histoire captivante, sur un problème d’importance mondiale, à travers un personnage enraciné localement – de manière très intéressante et divertissante. Le public verra encore une fois Dhanush apporter son immense talent et son divertissement à la table. «

Le film met également en vedette Kalaiyarasan, Sharath Ravi, Roman Fiori, Soundarraja, Durai Ramachandran et Master Ashwath dans des rôles clés. « Jagame Thandiram » sera diffusé sur Netflix à partir du 18 juin 2021 et sera également doublé en telugu, kannada et malayalam.