Dhanush a l’air féroce dans la nouvelle affiche du film bilingue tamoul-télougou avec Samyuktha Menon

Les réalisateurs ont dévoilé les nouvelles affiches du prochain film bilingue de Dhanush, Vaathi en tamoul et Sir en télougou, à l’occasion propice de Diwali le lundi 24 octobre. Écrit et réalisé par Venky Atluri, le film présente Samyuktha Menon dans le rôle principal féminin. Sa sortie en salles est prévue le 2 décembre.

Le film parle de rendre l’éducation de qualité accessible aux pauvres. Dhanush, qui est également apparu dans plusieurs films de Bollywood tels que Arangi Re et Raanjhanaa, joue Balamurugan (tamoul) et Bala Gangadhar Tilak (télougou), un maître de conférences qui se bat contre les autorités qui dispensent une éducation aux enfants en échange d’argent.

Le teaser a été lancé le 28 juillet plus tôt cette année à l’occasion du 39e anniversaire de Dhanush. Dans le teaser, Dhanush a été vu en train de livrer une ligne de frappe, que beaucoup pensent être la ligne de fond de Vaathi. Il dit : « L’éducation est égale à l’offrande que nous plaçons devant Dieu dans un temple. Distribuez-la. Ne la vendez pas comme un plat d’un hôtel cinq étoiles.

Outre Dhanush et Samyuktha Menon, le film présente également Sai Kumar, Tanikella Bharani, Samuthirakani, Thotapalli Madhu, Narra Srinivas, Pammi Sai, Hyper Aadhi, Shara, Aadukalam Naren, Ilavarasu, Motta Rajendran, Hareesh Peradi et Praveena entre autres.

S Naga Vamsi et Sai Soujanya financent le prestigieux projet sous leurs bannières Sithara Entertainments et Fortune Four Cinemas. L’équipe technique du film comprend le directeur de la photographie Dinesh Krishnan, le monteur primé Navin Nooli et le directeur musical primé GV Prakash Kumar.

Vaathi/Sir sera la cinquième sortie de Dhanush en 2022. Il a été vu pour la première fois dans le thriller d’action Maaran, qui est sorti directement sur Disney+ Hotstar en mars. La superstar a fait ses débuts à Hollywood avec le thriller d’action The Grey Man de Russo Brothers avec Ryan Gosling et Chris Evans en juillet.

En août, Dhanush a fait la une du film de comédie familiale Thiruchitrambalam avec Nithya Menon et Prakash Raj. Il s’est avéré être un blockbuster au box-office gagnant plus de Rs 100 crore dans le monde. L’acteur a joué le double rôle dans le thriller d’horreur Naane Varuvean, sorti le mois dernier.