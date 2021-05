Dhanraj Pillay et Harendra Singh rendent de riches hommages à Ravinder Pal Singh

L’olympien Dhanraj Pillay a dirigé la fraternité du hockey en rendant hommage à l’ancien demi-centre du hockey, Ravindra Pal Singh, décédé des complications liées à Covid à Lucknow samedi matin. Ravindra avait 62 ans. «Choqué d’apprendre le décès de Ravinder Pal Singh Sir. Héros des Jeux olympiques de Moscou en 1980, il restera à jamais dans les mémoires pour sa contribution inestimable au hockey en tant que meilleur joueur. Puisse son âme reposer en paix », a écrit Pillay – qui a guidé l’équipe indienne vers l’or aux Jeux asiatiques de Bangkok en 1998 – sur Twitter.

L’ancien entraîneur en chef des équipes masculines et féminines de l’Inde, Harendra Singh, a tweeté: «Profondément attristé par la disparition tragique du meilleur demi-centre indien du hockey moderne – Pal Bhai faisait partie de l’équipe indienne médaillée d’or aux Jeux olympiques de 1980 à Moscou. Je rends mon hommage sincère et je prie pour la paix éternelle de l’âme défunte. «

Harendra a ajouté que le capitaine de l’équipe médaillée d’or aux Jeux olympiques de 1980 « Vasudevan Baskaran et Ravindra Pal Singh étaient les membres principaux de l’équipe ».

Le président de Hockey India (HI), Gyanendro Ningombam, a déclaré: «Hockey India présente ses plus sincères condoléances à la famille de Ravindra Pal. Il a apporté une immense contribution au hockey indien et ses réalisations resteront toujours dans les mémoires. Que sa famille et ses amis aient la force de traverser ces moments difficiles. «

Singh, un célibataire qui vivait avec sa sœur aînée dans une famille commune, s’était remis de Covid-19. Il avait des problèmes respiratoires, «se sentait déprimé» et souffrait d’anxiété. Il a été transféré dans un lit à oxygène dans une salle après avoir récupéré de Covid, bien qu’il ait continué à avoir des problèmes respiratoires. Après que son état se soit détérioré vendredi, il a été emmené à l’unité de soins intensifs et mis sous respirateur. Il est décédé tôt samedi.

