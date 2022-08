Dhanashree Verma réagit aux rumeurs de divorce avec Yuzvendra Chahal après avoir retiré “Chahal” de son Instagram

Internet s’est amusé à partager des mèmes sur la fileuse indienne Yuzvendra Chahal après que sa femme et YouTube Dhanashree Verma aient supprimé le nom de famille “Chahal” de son compte Instagram. Le développement a eu lieu après que Yuzi a partagé une photo sur son histoire Instagram qui disait “New Life Loading”. Cela a déclenché des rumeurs de leur divorce. Cependant, Dhanashree a finalement éclairci les spéculations sur leur séparation.

Réagissant à l’énorme fête des mèmes entourant son divorce avec Yuzi, Dhanashree a écrit sur Instagram : “Une humble demande à vous tous de ne croire à aucune sorte de rumeurs concernant notre relation. Veuillez y mettre un terme. Amour et lumière à tous .” Yuzi a également partagé la même déclaration sur sa poignée Instagram.

Tout a commencé lorsque Suryakumar Yadav et sa femme Devisha ont récemment accueilli Dhanashree et Shreyas Iyer. Leur photo a été partagée par le batteur des Indiens de Mumbai sur Instagram et a trollé Yuzi en disant : “À propos d’hier soir. Désolé @yuzi_chahal23, tu ne nous as pas manqué.” Bientôt, cela a conduit les gens à tirer sur Yuzi et a commencé à spéculer que quelque chose n’allait pas entre lui et Dhanashree.

Dhanashree et Yuzvendra se sont mariés en décembre 2020. Elle avait déclaré à Hindustan Times qu’ils avaient commencé comme relation étudiant-enseignant en avril 2020. “Il avait vu mes vidéos de danse sur YouTube et était au courant de mon travail. Pendant le confinement, Yuzi a décidé de apprendre quelques nouvelles choses, y compris la danse. Alors, il a pris contact avec moi et nous avons commencé nos cours. Lentement, nous sommes devenus amis et nous nous sommes sentis en quelque sorte connectés “, avait-elle dit.

Elle avait en outre dit que Yuzi était humble, terre-à-terre, amical et un vrai gars de la famille. Son humilité l’a bouleversée et elle voulait quelqu’un comme Yuzi comme partenaire de vie. “Nous sommes tous les deux ambitieux et nous nous soutenons dans la profession de l’autre. Nous aimons tous les deux nous amuser, donc il n’y aura jamais de moment d’ennui”, avait-elle ajouté.