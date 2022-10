Urvashi Rautela a fait la une des journaux pour sa prétendue histoire d’amour unilatérale avec le joueur de cricket Rishabh Pant. Alors qu’Urvashi est restée maman en sortant avec Rishabh ou en ayant tout type de lien émotionnel avec lui, les fans pensent que ses messages cryptés sont destinés à Rishabh. Et maintenant, le nouveau poste de Dhanashree Verma en partant pour l’Australie a laissé les internautes en émoi.

En l’emmenant sur Instagram, Dhanashree a posté une photo d’elle-même assise dans un avion informant les fans qu’elle partait pour l’Australie pour être avec son mari Yuzvendra Chahal pendant la Coupe du monde T20. Elle a emprunté la légende d’Urvashi et a écrit : “Mon amour (l’emoji du cœur) m’a conduite en Australie. Littéralement. Je dois être là pour mon homme et l’Inde.” Elle est vue avec une rotule alors qu’elle se remet d’une opération au genou. Son mari Yuzvendra a laissé tomber deux émojis cardiaques.

De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont estimé que Dhanashree traînait Urvashi sur son message énigmatique pour Rishabh Pant alors qu’elle aussi est partie pour l’Australie il y a quelques jours. Les internautes n’ont pas pu s’empêcher de se moquer davantage d’Urvashi et de sa prétendue obsession envers le joueur de cricket. Plus tôt, elle avait partagé un selfie de vol sur Instagram et avait écrit : “J’ai suivi mon (emoji au cœur noir), et ça m’a conduit en Australie (emoji caméra).”

Il y a quelques jours, Urvashi avait partagé un message énigmatique pour Karwa Chauth et a été vu vêtu d’un sari rouge. Elle a complété son look avec un mangalsutra et un sindoor. “Prem main padi premika ko, sindoor se priye kuch nahi hota !! Saari rasm rivaaz ke saath chahiye umar bhar ka saath piya tumse”, avait-elle légendé l’image.

Les utilisateurs des médias sociaux pensaient que le message d’Urvashi était destiné à Rishabh et ont demandé à l’actrice de laisser le joueur de cricket tranquille. C’était en 2018, lorsque des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Rishabh et Urvashi sortaient ensemble alors qu’ils étaient repérés ensemble. Cependant, plus tard, le joueur de cricket a démenti toutes les rumeurs avec une photo avec Isha Negi.