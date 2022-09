Dhanashree Verma dit que O Sajna de Neha Kakkar est meilleur que Maine Payal Hai Chhankai de Falguni Pathak

Neha Kakkar est la cible de critiques depuis qu’elle a sorti sa dernière chanson O Sajna, qui est un remake de la chanson emblématique de Falguni Pathak, Maine Payal Hai Chhankai. De nombreuses personnes ont exprimé leur déception face à la chanson. Pathak souhaitait même poursuivre Neha si elle le pouvait. Au milieu de la controverse, Dhanashree Verma, qui figure dans le clip vidéo avec Priyank Sharma, a déclaré que la version remake est meilleure que l’original.

“Nous aimons tous cette chanson. Nous avons grandi en écoutant cette chanson. Nous écoutons encore cette chanson chaque année. Quand nous avons découvert qu’elle était recréée, nous étions tous les deux très excités parce que nous savons que la chanson est aimée de tous et qu’elle être aimé encore plus si vous le recréez. La façon dont nos compositeurs Tanishk (Bagchi) Neha et Jaani, tous ces gars ensemble, ils l’ont rendu encore meilleur. Ils ont amplement justifié ce qu’ils devaient faire », a déclaré Dhanashree à Mid-Day.

Plus tôt, Dhanashree avait parlé de son expérience de tournage avec Neha. Neha et Dhanashree ont déclaré qu’ils partageaient un lien amical sur les plateaux. “Dans O Sajna, vous voyez deux femmes prendre le contrôle et s’autonomiser”, a déclaré Neha. “Dhanashree et moi nous sommes entendus comme une maison en feu et nous nous sommes connectés à un niveau personnel. Les fans verront également cette proximité et ce confort dans le clip vidéo.”

Dhanashree a également ajouté qu’elle avait trouvé une “âme sœur” à Neha. “Je n’ai pas de sœur et pendant le tournage d’O Sajna, j’ai eu l’impression d’avoir trouvé une âme sœur en Neha Kakkar, qui est une personne incroyablement chaleureuse et amusante”, a déclaré Dhanashree. “Son énergie est si contagieuse que nous nous sommes immédiatement liés et nous nous sommes éclatés pendant le tournage du morceau”, a-t-elle ajouté.

Après une réaction massive, Neha a publié une déclaration sur les réseaux sociaux selon laquelle les gens sont jaloux de l’endroit où elle est arrivée, c’est la raison pour laquelle ils en parlent. Elle a dit qu’elle s’était fait un nom par elle-même et qu’elle ne serait pas affectée par la négativité.