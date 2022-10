Dhanashree Verma a-t-il troll Urvashi Rautela avec cette légende Instagram effrontée?

L’épouse du chorégraphe et joueur de cricket indien Yuzvendra Chahal, Dhanashree Verma, s’est envolée pour l’Australie pour apporter son soutien à son mari avant l’affrontement très attendu entre l’Inde et le Pakistan au MCG dimanche. Verma a mis en ligne une photo sur sa page Instagram pour encourager Chahal alors qu’elle était photographiée assise joyeusement à bord d’un avion.

Alors que la photo était un doux rappel que les partenaires des joueurs de cricket, ainsi que toute la nation, soutiennent l’équipe indienne dans leur voyage en Coupe du monde T20, ce n’était qu’une question de temps avant que la légende Instagram de Verma ne soit remarquée par les fans de cricket qui étaient instantanément rappelle l’actrice et mannequin Urvashi Rautela.

“Mon cœur m’a conduit en Australie”, a effrontément sous-titré Dhanashree Verma sur sa photo pour Chahal.

Les utilisateurs d’Instagram qui ont suivi le drame en ligne ont immédiatement su ce qui se passait.





A lire aussi : Urvashi Rautela s’envole pour l’Australie avant la Coupe du monde T20, les fans de Rishabh Pant partagent les mèmes “Sus”

La publication Instagram cryptique de Rautela au début du mois avait provoqué de nombreux drames en ligne lorsqu’elle avait informé ses fans qu’elle était arrivée en Australie. Rautela s’est rendue sur Instagram pour partager ses photos du vol et a révélé qu’elle “suivait mon cœur” et que cela l’avait conduite en Australie. Son message a fait sensation sur les réseaux sociaux, grâce à ses rumeurs de liaison avec le joueur de l’équipe indienne de cricket Rishabh Pant.

Elle me donne des vibrations Gone Girl pic.twitter.com/ISsm0TLZwk — Shivani (@meme_ki_diwani) 9 octobre 2022

Rautela et Pant se seraient fréquentés pendant une brève période. Ces derniers temps, ils ont fait la une des journaux pour leur prétendue guerre des mots sur les réseaux sociaux.

Tout a commencé quand Urvashi Rautela, dans une interview, a affirmé que ‘RP’ avait attendu toute la nuit pour la rencontrer lors d’un de ses tournages à Delhi. « Monsieur RP est venu dans le hall de l’hôtel et a voulu se rencontrer. Dix heures passèrent et je m’endormis. Je ne pouvais répondre à aucun appel et quand je me suis réveillé, j’ai vu 16 à 17 appels manqués et je me sentais tellement mal que quelqu’un m’attendait et je ne pouvais pas le rencontrer. Je lui ai dit qu’on se verrait quand tu viendrais à Mumbai. Nous nous sommes rencontrés à Mumbai, mais un énorme drame s’est produit avec les paps et tout », a-t-elle déclaré.

Suite à cela, Rishabh Pant a répondu sans nommer l’actrice. “C’est drôle comme les gens mentent dans les interviews juste pour une faible popularité et pour faire la une des journaux. Triste comme certaines personnes ont soif de gloire et de nom. Que Dieu les bénisse », a-t-il écrit sur des histoires Instagram. Non seulement cela, mais le joueur de cricket a également ajouté des hashtags – Mera Picha Chhoro Behen (laissez-moi tranquille ma sœur) et Jhuth Ki Bhi Limit Hoti Hai (Il y a aussi une limite aux mensonges). Cependant, Pant a ensuite supprimé ce message.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici