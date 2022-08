Dhanashree change de nom de famille, Yuzvendra Chahal publie un message crypté mais dément les rumeurs de troubles

Yuzvendra Chahal, le batteur de jambes de Team India, a récemment fait la une des journaux pour sa relation. Tout a commencé lorsque Dhanashree a laissé tomber son nom de famille “Chahal” de sa poignée Instagram. Cela a déclenché les rumeurs de problèmes dans la relation. Dans le même temps, Chahal a publié une photo cryptique sur sa story Instagram qui a laissé ses fans dans la conjecture. L’image avait une citation qui disait, “New Life Loading”. Le simple moment où le message “New Life Loading” de Chahal coïncide avec la décision de Dhanashree de changer de nom a laissé les internautes en émoi. Dhanashree avait également précédemment partagé une mystérieuse publication similaire sur Instagram qui disait : « Une princesse transformera toujours sa douleur en pouvoir ».

Chahal et Dhanashree sont l’un des couples les plus populaires d’Internet. Ils divertissent constamment leurs fans et les tiennent au courant de leur vie sur les réseaux sociaux.

Les développements ci-dessus ont déclenché plusieurs rumeurs sur les réseaux sociaux. Leurs fans sont devenus complètement fous à cause de la même chose. Cependant, mettant fin à la confusion, Chahal a publié une déclaration sur son Instagram concernant les rumeurs. S’adressant à Instagram, il a écrit: «Une humble demande à vous tous de ne croire à aucune sorte de rumeurs concernant notre relation. Merci d’y mettre un terme. Amour et lumière à tous.

Le joueur de 32 ans fait partie de l’équipe indienne pour la prochaine Coupe d’Asie où l’Inde ouvrira sa campagne contre son grand rival, le Pakistan. Le joueur de 32 ans a parcouru un long chemin après avoir été exclu de l’équipe de la Coupe du monde T20 pour se transformer en un rouage essentiel des Men in Blue en format overs limité.

Il a presque cimenté sa place dans l’équipe indienne pour la prochaine Coupe du monde T20 en Australie après une saison IPL impressionnante avec les Royals du Rajasthan suivie de performances impressionnantes aux couleurs indiennes. Il était le vainqueur du Purple Cap IPL 2022 après avoir remporté 27 guichets en 17 matchs pour sa nouvelle franchise.

