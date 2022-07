Dhanalakshmi Sekar rate la compétition en raison de problèmes de visa

Dhanalakshmi Sekar, la seule sprinteuse indienne qualifiée pour les Championnats du monde d’athlétisme 2022, ne pourra pas participer à l’événement après avoir échoué à remplir ses formalités de visa à temps pour se rendre en Oregon pour la compétition.

Plusieurs athlètes du monde entier ont été contraints de manquer Oregon 2022, qui se tiendra du 15 au 24 juillet, après s’être vu refuser des visas pour les États-Unis ou en raison d’une délivrance tardive. Cependant, le cas de Dhanalakshmi est légèrement différent.

Lorsque l’ambassade des États-Unis a ouvert une fenêtre spéciale pour les athlètes indiens destinés aux championnats du monde fin juin, Dhanalakshmi a raté le rendez-vous car elle participait à la rencontre du mémorial de Qosanov au Kazakhstan à cette époque.

Le coureur du Tamil Nadu a enregistré un record personnel de 22,89 secondes pour remporter l’or lors de la rencontre du Kazakhstan. Cependant, comme Dhanalakshmi a raté le rendez-vous pour le visa américain, cela a compliqué les choses car elle a également dû demander son visa pour le Royaume-Uni pour les Jeux du Commonwealth de Birmingham, à partir du 28 juillet, selon un rapport d’olympics.com.

“Depuis que je suis allé au Kazakhstan, mon rendez-vous pour le visa américain a été annulé. Et pour les Jeux du Commonwealth, ils avaient fixé mon rendez-vous pour le visa britannique au 1er juillet. Je devais y assister, et mon passeport a été bloqué là-bas », a déclaré Dhanalakshmi à The Hindu.

La joueuse de 24 ans n’a pas pu atteindre les critères de qualification pour Oregon 2022, mais a été retenue pour le 200 m féminin sur la base de son classement mondial. Les autres meilleurs sprinteurs indiens comme Dutee Chand et Hima Das n’avaient pas réussi à se qualifier.

Bien que déçue après avoir raté ses débuts aux championnats du monde, la sprinteuse a décidé de se concentrer sur les prochains Jeux du Commonwealth, où elle participera au sprint 100 m et au relais 4×100 m.

« Je suis déçu, mais je pensais que je me concentrerais sur le Commonwealth et que je ferais bien là-bas. Aux Jeux du Commonwealth, si nous nous efforçons probablement, nous pourrions gagner une médaille au relais. Alors, j’ai pensé que je resterais en arrière et que je m’entraînerais (en Inde). Quoi qu’il en soit, nous avons aussi les championnats du monde l’année prochaine », a-t-elle déclaré.

Un contingent indien de 23 membres devait participer aux Championnats du monde d’athlétisme 2022, mais avec Dhanalakshmi manquant le vol vers l’Oregon et Tajinderpal Singh Toor se retirant après avoir subi une blessure pendant l’entraînement, le nombre est tombé à 21.

