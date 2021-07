Dhadke Dil Baar Baar marque les débuts d’Arpit Nagar à Bollywood | Nouvelles des gens

Lors de son premier jour sur les plateaux de tournage de Dhadke Dil Baar Baar, il y avait un sentiment de joie, de fierté et surtout de soulagement qui était le résultat d’années de travail acharné qui ont embrassé le dernier débutant de Bollywood, Arpit Nagar.

Dès le moment où il a assumé le rôle d’aryen dans le film, il savait que même si cela était le résultat de nuits blanches et d’efforts d’entraînement, Arpit savait que ce n’était que le début et qu’il avait des kilomètres à parcourir avant de s’ancrer dans ce sol qui respire Bollywood. . Dans le film, il fait face à Erica qui incarne le personnage de Tina.

Quand Arpit Nagar est passé d’Indore à Mumbai, il n’y avait qu’un seul but : Bollywood ! Souvent, les gens n’entendent jamais parler des luttes et des efforts de ces talents à moins qu’ils ne « fassent les choses en grand ». Des années plus tard, alors qu’Arpit est prêt à faire ses débuts à Bollywood avec Dhadke Dil Baar Baar, ce n’est pas l’histoire d’un succès du jour au lendemain mais une histoire qui a vu de nombreux chapitres avant la réalisation de ce grand rêve bollywoodien.

Quand il est venu à Mumbai, il n’a pas suivi la voie habituelle consistant à marquer sa présence à l’audition de toutes les grandes maisons de production. Au lieu de cela, il a décidé de prendre la route qui n’est pas souvent empruntée. Arpit a investi ses débuts pour se préparer et se rendre digne d’apparaître devant la caméra. Il a recherché des vétérans de l’industrie et s’est soumis à une transformation. Il n’a pas fallu longtemps avant qu’il réussisse à convaincre des professionnels chevronnés de l’industrie de NSD et de FTII de le former, de le rendre meilleur et, surtout, de le rendre digne de son ambition.

Grâce à ces experts, Arpit a acquis des compétences clés en dehors du jeu d’acteur. On pourrait penser que sa prochaine étape serait de frapper aux portes des réalisateurs et des maisons de production à la recherche de rôles. Pas encore tout à fait ! Arpit croyait fermement que le cinéma est bien plus que ce qui se passe devant la caméra. Il voulait aussi apprendre le métier derrière la caméra car il savait que tout s’additionnerait au moment où il ferait face à la caméra. Il a frappé aux portes cette fois, mais pour avoir l’opportunité de faire partie du processus qui crée le cinéma et de se doter de plus de compétences.

Il y a quelque chose à propos du talent que vous ne pouvez pas cacher aux gens. Cela se produit lorsque vous êtes un professionnel stratégique, travailleur et concentré. Et c’est ainsi que les portes de la première maison de production indienne, Yashraj Films, s’ouvrirent devant lui. Avec son ambition si serrée et un cœur plein de rêves, le jeune aspirant acteur s’est retrouvé à travailler avec les meilleurs acteurs et équipes du pays.

Il s’est vu confier la responsabilité d’assistant réalisateur pour Dum Laga Ke Haisha, un film très acclamé et à succès commercial. Derrière la caméra, il a observé attentivement les scripts magiques tout en travaillant dur et en s’acquittant de ses responsabilités en tant qu’AD.

L’énorme succès du film a non seulement donné à Arpit un sentiment de confiance, mais aussi la prise de conscience qu’il était temps d’aller saisir ce rêve qu’il était venu nourrir à Mumbai depuis Indore, il y a dix ans. Arpit a commencé ses activités et a eu du mal à décrocher une opportunité d’acteur à Bollywood. D’une part, il a utilisé son temps pour renforcer ses compétences tout en poursuivant les cinéastes pendant la dernière partie de la journée. Et finalement ce jour est arrivé – le jour où sa passion, son ambition et sa réalité se sont rencontrées.

Arpit a été choisi comme acteur principal dans une comédie romantique de Bollywood intitulée Dhadke Dil Baar Baar. Il a poursuivi son processus et a travaillé dur tout au long de son parcours cinématographique, car se consacrer à cent pour cent n’était pas nouveau pour Arpit.

Aujourd’hui, il attend non seulement la sortie de son premier film en tant qu’acteur principal avec Dhadke Dil Baar Baar mais se prépare également pour son deuxième rôle dans Bollywood, qui sera réalisé par un réalisateur connu et à succès commercial. L’histoire d’Arpit ne s’arrête pas là. Ce n’est que le début de cet acteur talentueux, beau, stratégique et impeccablement axé sur les processus.