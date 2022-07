“Dhaakad de Kangana Ranaut a été retiré des salles de cinéma avant que je puisse le regarder”, déclare Saswata Chatterjee à propos de l’échec du film

L’échec dévastateur de la vedette de Kangana Ranaut, Dhaakad, a non seulement choqué l’actrice, mais également sa co-vedette Saswata Chatterjee, qui est apparue dans un rôle de soutien aux côtés d’Arjun Rampal et Divya Dutta. Réagissant à l’échec de Dhaakad, Saswata a déclaré que le film avait été retiré des salles de cinéma avant qu’il ne puisse le regarder. Il est incapable de comprendre pourquoi un projet d’une telle envergure n’a pas réussi à attirer le public.

“Non, ça n’a pas créé d’impact. Évidemment, ça fait mal. C’était un gros projet. Il a été retiré des salles de cinéma avant même que je puisse le regarder. Pourtant, c’était un projet à grande échelle – de son action à sa bande originale . C’était donc étrange pour moi et pourquoi cela n’a pas fonctionné “, a déclaré Saswata à News18.

Il y a quelques jours, Kangana avait exprimé son angoisse face à des centaines d’articles sur Dhaakad étant un flop. Partagez une capture d’écran d’un article qui présentait une liste de films tels que Gangubai Kathiawadi, 83 ans, JugJugg Jeeyo et Radhe Shyam entre autres, Kangana a écrit : “Chaque jour, je me réveille avec des centaines d’articles sur Dhaakad étant un flop… et personne parle de ces grandes catastrophes… une raison précise ?’

En raison de l’absence d’occupation, les propriétaires de théâtre ont été contraints de remplacer Dhaakad par Bhool Bhulaiyaa 2 de Kartik Aaryan. Le film a obtenu un chiffre embarrassant de seulement Rs 2,58 crore contre son budget monumental de Rs 85 crore. Le film roulait haut sur des séquences d’action à indice d’octane élevé, mais n’a pas pu trouver le soutien du public.

Il a été récemment rapporté que le producteur de Dhaakad Deepak Mukut a dû vendre son bureau à côté de Dharma Productions de Karan Johar pour payer les pertes subies. Cependant, il l’a nié en affirmant qu’il avait récupéré la plupart des pertes et que le reste serait également récupéré bientôt.