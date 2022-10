DH Peligro, batteur de ‘Dead Kennedys’, ‘Red Hot Chili Peppers’ est mort à 63 ans

Batteur de longue date du groupe de rock Dead Kennedys, DH Peligro est mort à 63 ans, a annoncé le groupe sur son Twitter.

Peligro, né Darren Henley, est décédé d’un “traumatisme crânien suite à une chute accidentelle” dans sa maison de Los Angeles le 28 octobre.

Peligro, qui avait joué de la batterie pour d’autres groupes, dont les Red Hot Chili Peppers, était originaire de Saint-Louis.

Les Dead Kennedys ont déclaré que tous “les arrangements sont en attente” à la suite de sa perte soudaine et tragique.

Peligro a rejoint les Dead Kennedys en 1981 et est resté membre du groupe jusqu’à sa mort, même après leur séparation en 1986. Il a été vu aussi récemment que le 15 octobre aux côtés du groupe, se produisant en Espagne, selon leur Instagram.

Le groupe est actuellement en tournée européenne.

Peligro a brièvement joué avec les Chili Peppers en 1988 et a laissé un impact sur le bassiste et membre fondateur Flea.

Le musicien s’est rendu sur son Twitter personnel pour partager son chagrin en écrivant : “DH Peligro pour toujours et à jamais. Le plus drôle, le plus gentil et le plus rock. Mon cher frère, je suis tellement reconnaissant pour notre temps, je t’aime pour toujours.”

Peligro a également joué avec des groupes tels que Nailbomb, The Two Free Stooges, Lock-Up, The Feederz et d’autres.

Il a dirigé son propre groupe, Peligro, dont le troisième album, “Sum of Our Surroundings”, a été élu album rock de l’année par les American Independent Music Awards.

Les Dead Kennedys ont écrit aux fans sur leur Twitter : “Merci pour vos pensées et vos mots de réconfort.”