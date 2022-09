DFL s’associe à Football Sports Development Limited pour apporter les meilleures pratiques mondiales au football indien

La DFL Deutsche Fußball Liga, organisme organisateur de la Bundesliga et de la Bundesliga 2, a signé un protocole d’accord avec Football Sports Development Limited (FSDL), le partenaire commercial du football indien et organisateur de la Super League indienne.

Avec des paramètres et des opportunités différents de l’Europe et de l’Inde, les deux parties visent à acquérir des informations précieuses sur les cultures sportives respectives des deux régions.

Le protocole d’accord se concentre en outre sur plusieurs domaines de collaboration, les initiatives possibles des clubs et l’échange d’expériences autour de l’engagement des fans, ainsi qu’un fort accent sur l’exploitation des dernières technologies et innovations. Dans le même ordre d’idées, le premier atelier de partage des connaissances a eu lieu à Francfort, en Allemagne.

En ce qui concerne le développement de l’engagement des fans en Inde, parallèlement aux événements de football et aux activités de marketing expérientiel, l’objectif ultime est de sensibiliser et de trouver de nouvelles façons de développer une base de fans passionnée mais largement inexploitée. Un autre domaine clé est l’eFootball, avec DFL et FSDL travaillant ensemble dans le développement d’une structure et d’un modèle commercial pour l’eISL.

Donata Hopfen, PDG de DFL, a déclaré : « L’Inde représente un marché émergent passionnant grâce à l’intérêt déjà croissant pour le football et à la participation active de la société ces dernières années, faisant du football le deuxième sport du pays. Par conséquent, et en raison de sa passion mondialement reconnue pour le sport, l’Inde joue déjà – et continuera de jouer – un rôle important dans le cadre des efforts internationaux de la Bundesliga dans les années à venir.

Il a ajouté que la collaboration contribuera à la croissance du football, le sport préféré du monde.

“Explorer conjointement des voies de collaboration et travailler en étroite collaboration avec l’ISL, notre partenaire de confiance, profitera non seulement au football professionnel indien et allemand, mais plus important encore, ce sera une autre étape importante alors que nous soutenons la croissance du sport préféré du monde à l’échelle mondiale”, a-t-il ajouté.

Le porte-parole de la FSDL a déclaré: «Nous recherchons toujours des partenariats qui contribueront à la croissance holistique du football indien et apporteront les meilleures pratiques des ligues mondiales aux clubs indiens pour en tirer des enseignements. Le DFL a été un partenaire solide de FSDL au fil des ans et ce partenariat a continué d’évoluer en mettant l’accent sur la façon de donner aux fans la meilleure expérience du football indien. Nous espérons que ce partenariat profitera au football indien et à ses fans passionnés.

Au cours des dernières années, le football allemand a noué des relations étroites avec les principaux acteurs du football indien et le football en Inde a également connu une croissance. Le Borussia Dortmund et le RB Leipzig ont établi des partenariats avec de nombreux clubs de l’ISL, tandis que la Fédération allemande de football (DFB) a également conclu un protocole d’accord avec la Fédération indienne de football (AIFF).

