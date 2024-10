DFB-Pokal : Dezimierte Eintracht düpiert Gladbach

Stand: 30.10.2024 21h42

L’Eintracht Francfort est présent dans l’Unterzahl pour le Borussia Mönchengladbach durchgesetzt et sera dans la finale de la DFB-Pokals. Arthur Theate war wegen Handspiels vom Platz geflogen. Tout d’abord, je vois la guerre de la Belgique en Bundesliga avec une carte Gelb-Roten umstrittenen qui tombe sur la Platz. Die Hessen est assis au Mittwoch avec 2:1 (1:0).

Deux Soli prägten die erste Spielhälfte: Als in der 15. Minute Kevin Stöger au sein de l’équipe de Lukas Ullrich se dirige vers le Linksverteidiger nur noch Theate vor sich.

Der rutschte im Zweikampf etwas aus, spielte im Fallen aber den Ball eindeutig mit der Hand et verhinderte damit a clair Torchance der Gladbacher. Le professeur Matthias Jöllenbeck zögerte keine Sekunde et zeigte sofort Rot.

La deuxième Alleingang führte dann aber zum Führungstreffer für die Gastgeber: Ellyes Skhiri se dirige vers un ballon en défense dans le Mittelfeld Hugo Ekitiké, der sich weder von Marvin Friedrich jusqu’au gardien Moritz Nicolas aufhalten ließ et den Ball ins Netz schob (45.+2 Minute) .

Schneller Schlag après la pause

Le stand de tir fait que la Mannschaft de Gerardo Seoane s’en prend au blitzschnell après la pause plus humide. Tim Kleindienst avec Ko Itakura, der aus zentraler Position volley abzog. Mit Hilfe des linken Innenpfostens schlug der Ball zum Ausgleich ein (47.).

Le Théâtre de Francfort voit la carte rotative dans le jeu du Borussia Mönchengladbach

Dans le Folge schien Gladbach dans le jeu de rôle et sich reißen zu wollen – et Dino Toppmöller réagit : L’entraîneur de Francfort accompagne Omar Marmoush dans le jeu et nous accompagne dans le jeu de rôle.

Gladbach Offensive Schluss bleibt aus

Aus un Getümmel vor dem Tor von Nicolas brachte die Borussia den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Marmoush setzte sich auf engstem Raum durch und knallte den Ball aus kurzer Distanz unter die Latte (70.) – Maskenjubel inclus.

Le Borussia ließ das von den Fans erhoffte Aufbäumen in Überzahl vermissen et ließ sogar noch more Frankfurter Chancen par Skhiri et Marmoush zu.

Toppmöller freut sich über die « Mentalität » seines Équipes

« Quand je vois, j’ai été très investi dans le temps – nous avons un nouveau temps sur la régénération, j’ai eu plus de jeux dans les mains et la carte rouge – c’est la mentalité de la Mannschaft » freute sich nach der Partie Eintracht-Trainer Toppmöller am ARD-Mikrofon, « Omar est naturellement un wichtiger Teil davon, mais aujourd’hui nur über einen Einzelnen zu sprechen, wäre nicht fair. »

Le Mönchengladbacher Kollege Seoane dit: « Man spielt natürlich lieber 75 Minuten in Überzahl als in Unterzahl, aber mit der Situation sind wir insgesamt nicht gut umgegangen. Wir ärgern uns, dass wir diese Kontersituationen zugelassen haben. »

La finale de la DFB aura lieu le 3/4. Ausgespielt de décembre. Francfort aura lieu en Bundesliga le samedi 02 novembre 2024 à 15h30 avec le VfL Bochum à cet instant, le Borussia aura lieu deux jours après le Werder Brême.