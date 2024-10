DF Weekly : le nouveau processeur 6 nm de Xbox souligne les défis de prix des consoles à venir

« Série X 6 nm ! OUISSSS ! Nous l’avons trouvé ! » Pas mes mots, mais les exclamations excitées de Austin Evansavec une toute nouvelle vidéo qui démonte la nouvelle édition sans disque de la Xbox Series X, révélant ce qui est généralement considéré comme la première révision majeure de la console pour Microsoft depuis 2020. C’est un contraste intéressant avec Sony, qui a révisé la PlayStation 5 chaque année, passant à un processeur 6 nm en 2022 et livrant une édition « Slim » encore révisée un an plus tard. Le silicium 6 nm entraîne des réductions de coûts et des améliorations d’efficacité apparentes – mais il ne s’agit pas d’une mise à jour révolutionnaire comme c’était le cas avec la Xbox One S et la PS4 Slim. De concert avec une Xbox Series X 2 To à 599 $, une Series X sans disque à 449 $ et une PlayStation 5 Pro à 699 $, l’époque des réductions de coûts sur les consoles est clairement révolue et toute la nature de ce que sera réellement la prochaine génération est à débattre. .

En revenant à la vidéo d’Austin Evans, la nature de la révision de la Série X est pleinement révélée. En passant de 7 nm à 6 nm, la puce elle-même est plus petite. Evans est vu en train de mesurer le processeur mais ne propose pas de taille de puce. Après lui avoir parlé, ses mesures pour l’ancienne puce ne correspondent pas aux 360 mm reconnus.2 (c’est plutôt 380mm2), mais en comparant ses mesures pour la nouvelle puce à celles de l’ancienne, cela représente environ 87 % de la taille. Cela suggérerait une taille de puce de 6 nm d’environ 313 mm2. La vérité est que la taille de l’emballage et la taille de la matrice peuvent être légèrement différentes, ce qui explique peut-être l’écart entre les mesures. Néanmoins, la réduction de taille est globalement conforme au rétrécissement de la PS5, avec des améliorations similaires mais modestes de la consommation d’énergie par rapport aux modèles 7 nm précédents.

Grâce à cela, Microsoft suit Sony en réduisant également la qualité du bloc de refroidissement. Le poids impressionnant de l’ancien refroidisseur avec sa chambre à vapeur est remplacé par une conception plus conventionnelle avec des caloducs en cuivre. Bien que les températures internes ne soient pas mesurées dans la vidéo d’Evans, le résultat final est une console qui ressemble fondamentalement à l’ancienne et présente un profil acoustique tout aussi silencieux. Sony a profité de l’occasion pour créer un nouveau facteur de forme autour de ses améliorations d’efficacité, mais Microsoft ne l’a pas fait. Malgré l’émergence de la Xbox Series X adorablement entièrement numérique, ressemblant à une poubelle, dans les divulgations FTC de Microsoft, il est clair que le facteur de forme actuel reste le même.

Dans le DF Direct de cette semaine, un partisan nous demande pourquoi il a fallu si longtemps à Microsoft pour produire une nouvelle Xbox, sachant que Sony a adopté le 6 nm il y a deux ans – et que la série X dispose d’un processeur nettement plus grand, ce qui signifie une économie de coûts potentiellement plus élevée. On nous demande également pourquoi l’économie d’énergie n’est pas plus prononcée que celle de la PS5, compte tenu de la plus grande puce. Eh bien, sur ce dernier point, la PS5 et la série X à 7 nm ont consommé une énergie similaire, il va donc de soi que c’est également la même situation à 6 nm. La puce de Microsoft est peut-être plus grande, mais celle de Sony est poussée vers des fréquences plus élevées – du moins du côté du GPU.

Quant à savoir pourquoi il a fallu si longtemps à Microsoft pour réduire le projet Scarlett SoC, cela nous amène dans le genre de prise de décision économique sur laquelle personne en dehors des fabricants de consoles n’a vraiment de visibilité. Nous ne pouvons que supposer que ces entreprises n’ont pas pour vocation de gaspiller de l’argent inutilement et que la décision est judicieuse. Il existe un certain nombre de théories raisonnables qui pourraient s’appliquer : Microsoft aurait simplement pu disposer d’un plus grand stock de puces, pour commencer. Nous ne le savons tout simplement pas.

Le plus important est le fait qu’en dehors des remises localisées, cette réduction des coûts de mi-génération n’est pas comme les autres avant elle. Déplacer les processeurs principaux vers des nœuds de processus inférieurs était une pratique courante à l’époque de la PlayStation 3/Xbox 360, avec de nombreuses révisions différentes disponibles. Les deux consoles ont subi trois révisions visibles du facteur de forme, mais les puces ont été améliorées encore plus fréquemment que cela. PS4 et Xbox One ? Il n’y a eu qu’une seule réduction de processus pour l’ensemble de la génération. Le processus 28 nm de l’ère 2013 a cédé la place au 16 nmFF de 2016, offrant d’énormes améliorations d’efficacité, des révisions frappantes du facteur de forme et ouvrant la porte aux consoles « Pro » de milieu de génération : Xbox One X et PS4 Pro.



Comparez et contrastez avec la transition de 7 nm à 6 nm : plus une étape qu’un saut, sans aucune réduction révolutionnaire de la taille du processeur, de la réduction de la chaleur ou de l’efficacité – plutôt une modeste série d’améliorations « agréables à avoir ». Microsoft a clairement « fait le calcul » et s’est rendu compte qu’une console améliorée de milieu de génération n’était pas une bonne idée. Sony, qui avait déjà plus de latitude grâce à la puce plus petite de la PS5 par rapport à la série X, l’a décidé était ça vaut le coup – même si le résultat final est une console à 699 $. Je le prendrais toujours plutôt qu’une Series X 2 To à 599 $ (même s’il possède le lecteur de disque qui manque au Pro), mais la latitude nécessaire pour fabriquer du matériel de console abordable n’est clairement pas là si aucun des détenteurs de plate-forme ne peut réellement le faire. Tout cela pose de sérieuses questions sur la nouvelle génération, un sujet que j’ai déjà abordé.

Entrez l’ancien PDG de Sony, Shawn Layden, qui compte que la course aux armements pour les consoles est désormais terminée : « Elle a atteint un plateau. Nous sommes au stade du développement matériel que j’appelle » seuls les chiens peuvent entendre la différence « . Si vous jouez à votre jeu et que la lumière du soleil passe par votre fenêtre sur votre téléviseur, vous ne voyez aucun lancer de rayons. Cela doit être super optimal, vous devez avoir un moniteur 8K dans une pièce sombre pour voir ces choses. Nous nous battons pour les téraflops et ce n’est pas notre place. Nous devons rivaliser sur le contenu. En augmentant les spécifications de la boîte, je pense que nous avons atteint le plafond.

Beaucoup seront d’accord avec Layden – certainement les légions de propriétaires de PS4 et de Xbox One qui n’ont pas ressenti le besoin de mettre à niveau leurs consoles, sur la base des rares chiffres dont nous disposons sur les bases de joueurs de Sony et de Microsoft comparées aux chiffres de vente de leurs consoles. Cependant, cela contraste avec le succès effréné de Nvidia, en particulier dans le domaine des PC, où le RTX triomphe et où les fonctionnalités de traçage de rayons et d’IA de ces produits ont clairement trouvé un public. La série RTX 40 en particulier a gagné du terrain d’une manière qui n’est pas compatible avec nos propres attentes suite aux hausses de prix que nous y avons constatées. C’est particulièrement étonnant pour moi de voir que le GPU de la série 40 le moins bon marché – le 4060 Ti – occupe fièrement la quatrième place dans l’enquête sur le matériel Steam au moment d’écrire ces lignes.

Là où je suis d’accord avec Layden, c’est que le contenu est toujours roi – ce que la Nintendo Switch a prouvé une fois de plus – mais la nouvelle technologie est un facteur clé pour de nouvelles expériences de jeu et je dirais que Nintendo est également d’accord, sur la base de ce que nous savons du design de la Switch. . En fait, entre Nvidia, Intel, AMD, Sony, Microsoft et Nintendo, il est clair que l’innovation future sera basée sur des améliorations de la technologie actuelle, complétées par des fonctionnalités RT et d’apprentissage automatique plus puissantes. La direction du voyage est essentiellement gravée dans le marbre à ce stade, mais la livrer à un prix acceptable constitue le principal défi.