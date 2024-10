Dezeen In Depth sonde le domaine en développement de l’architecture spatiale

Ce mois-ci Dezeen en profondeur le bulletin d’information rend compte du domaine en développement de l’architecture spatiale et présente une interview de Clementine Blakemore, présélectionnée par Stirling. Abonnez-vous à Dezeen in Depth aujourd’hui !





Ce mois-ci, des personnalités de premier plan de l’architecture spatiale se sont réunies à Milan pour établir formellement la discipline pour la première fois. Ellen Eberhardt rend compte des enjeux.

Ces dernières années, l’architecture liée à l’espace a connu un essor marqué par les progrès des méthodes de construction hors Terre, le design intérieur en apesanteur et le lancement d’un programme de maîtrise dédié.

La dernière édition de Dezeen in Depth présente également une interview avec la fondatrice de Clementine Blakemore Architects suite à la présélection de son cabinet pour le prix Stirling de cette année et un article d’opinion de John Jervis dans le cadre de notre série de design moderne du milieu du siècle.

