Dezeen Debate présente une retraite « simple, forte et poétique » en Grèce

L’architecte Piers Taylor, fondateur du cabinet britannique Invisible Studio, a réalisé une résidence en béton nommée House in an Olive Grove à Corfou, en Grèce.

Le projet a suscité des discussions parmi les lecteurs. L’un l’a décrit comme « simple, fort et poétique », tandis qu’un autre, moins enthousiaste, a déclaré : « J’aime bien, mais pourquoi tant de concret » ?

Parmi les autres articles du bulletin d’information de cette semaine qui ont déclenché la section des commentaires, citons une collection de meubles basée sur l’artisanat autochtone amazonien de la marque colombienne Fango, une maison texturée en Afrique du Sud par le studio local KLG Architects et une tour à usage mixte à Séoul conçue par Sosu Architects.

