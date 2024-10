Dezeen Debate présente une maison avec cour de Cornouailles qui « respire la simplicité »

Le dernière édition de notre newsletter Dezeen Debate présente une maison en enduit à la chaux à Cornwall par Hugh Strange Architects. Abonnez-vous à Dezeen Debate maintenant.

Le studio londonien Hugh Strange Architects a conçu cette maison à Cornwall qui s’inspire des fermes traditionnelles du West Country de l’Angleterre.

La demeure a attiré l’attention des lecteurs, l’un d’entre eux la décrivant comme « belle, simple, élégante et discrète ». Un autre a fait écho à ce sentiment, appréciant la façon dont la maison « respire la simplicité ».

Parmi les autres articles du bulletin d’information de cette semaine qui ont enflammé la section des commentaires, citons le très attendu Robotaxi sans conducteur d’Elon Musk, l’achèvement par Renzo Piano Building Workshop du « grand cube » à Paddington et un établissement de soins aigus revêtu de bois par le studio d’architecture Herzog & de Meuron.

