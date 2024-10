Dezeen Debate présente un pavillon étudiant « excentriquement énergique »

Le dernière édition de notre newsletter Dezeen Debate présente le pavillon des étudiants de l’Université de Melbourne par le studio américain KoningEizenberg. Abonnez-vous à Dezeen Debate maintenant.

Le studio américain KoningEizenberg a enveloppé le pavillon étudiant dans une série d’escaliers et de terrasses extérieurs en béton.

Les lecteurs ont fait l’éloge du projet, l’un d’entre eux le qualifiant de « riche, complexe et excentriquement énergique à l’intérieur comme à l’extérieur ». Un autre a fait écho à ce sentiment, notant : « Ils savaient ce qu’ils faisaient et comment le faire ».

Parmi les autres articles du bulletin d’information de cette semaine qui ont suscité la section des commentaires, citons une église au Royaume-Uni conçue par ShedKM, un matériau de sol structurel fabriqué à partir de déchets de bois et de bioplastique et une maison de vacances aux Pays-Bas réalisée par les studios locaux Sander van Schaik et Robert-Jan de Court Architecte.

Débat Dezeen

Dezeen Debate est envoyé tous les mardis et présente une sélection des meilleurs commentaires des lecteurs et des histoires les plus discutées. Lisez la dernière édition de Dezeen Debate ou abonnez-vous ici.

Vous pouvez également vous abonner à nos autres newsletters ; Dezeen Agenda est envoyé tous les mardis contenant une sélection des faits marquants de l’actualité les plus importants de la semaine, Dezeen Daily est notre bulletin quotidien qui contient toutes les histoires publiées au cours des 24 heures précédentes et Dezeen In Depth est envoyé le dernier vendredi de chaque mois et approfondit approfondissez les histoires majeures qui façonnent l’architecture et le design.