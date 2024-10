Dezeen Debate présente un domaine viticole « magnifiquement conçu » en Espagne

Le dernière édition de notre newsletter Dezeen Debate présente l’ajout de Foster + Partners à un domaine viticole espagnol. Abonnez-vous à Dezeen Debate maintenant.

Le studio britannique Foster + Partners a construit une salle voûtée en bois dans la cave Bodegas Faustino en Espagne, caractérisée par une palette de matériaux terreux et un toit en surplomb.

Les commentateurs ont salué l’agrandissement, l’un d’eux le décrivant comme « un bâtiment magnifiquement conçu » et un autre soulignant la « structure attrayante en bois lamellé-collé ».

Parmi les autres articles du bulletin d’information de cette semaine qui ont enflammé la section des commentaires, citons le concept-car Theory 1 du constructeur automobile britannique Lotus, une maison circulaire en Californie conçue par Donaldson + Partners et l’ajout par Sou Fujimoto d’un centre de visiteurs à la maison de champagne Maison Ruinart en France.

