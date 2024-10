Dezeen Agenda présente un gratte-ciel conceptuel optimisé par l’IA pour la plantation

Le dernière édition de notre newsletter hebdomadaire Dezeen Agenda présente un gratte-ciel conceptuel conçu pour la plantation et conçu à l’aide de l’intelligence artificielle. Abonnez-vous à l’agenda Dezeen maintenant.

Le studio Oxman du designer Neri Oxman a développé un gratte-ciel conceptuel intégrant plusieurs plates-formes plantées, en utilisant un système de « programmation écologique » pour promouvoir l’architecture verte.

Le bâtiment, appelé Eden Tower, a été réalisé dans le laboratoire conçu par Foster + Partners et récemment ouvert à Manhattan.

Le bulletin d’information de cette semaine présentait également un matériau de sol de structure alternatif potentiel créé par des chercheurs américains en collaboration avec SHoP Architects, une maison de vacances en Suède par Johan Sundberg Arkitektur et une rénovation d’appartement à Paris par l’architecte français Joris Poggioli.

