Dezeen Agenda présente la première région achevée de Neom en Arabie Saoudite

La dernière édition de notre newsletter hebdomadaire Dezeen Agenda présente Sindalah, la première région du projet Neom en Arabie Saoudite à ouvrir aux visiteurs. Abonnez-vous à l’agenda Dezeen maintenant.





Le studio italien Luca Dini Design a conçu Sindalah, une station balnéaire insulaire de la mer Rouge qui est devenue la première région du méga-projet Neom à être achevé en Arabie Saoudite.

Le complexe de 840 000 mètres carrés, situé à cinq kilomètres au large de Neom, dans la mer Rouge, a ouvert ses portes à un groupe restreint de clients.

Le bulletin d’information de cette semaine présentait également un gratte-ciel de style beaux-arts conçu par le studio d’architecture KPF, des briques en torchis pour une construction à faible émission de carbone développées par le chercheur Tavs Jorgensen et des images de la Mercury Tower réalisée par Zaha Hadid Architects à Malte.

Agenda Dezeen

Dezeen Agenda est une newsletter organisée envoyée tous les jeudis contenant les faits saillants de l’actualité les plus importants de Dezeen. Lisez la dernière édition de Dezeen Agenda ou abonnez-vous ici.

Vous pouvez également vous abonner à nos autres newsletters ; Dezeen Debate est envoyé tous les jeudis et présente les commentaires des lecteurs les plus chauds et les histoires les plus débattues, Dezeen Daily est notre bulletin quotidien qui contient toutes les histoires publiées au cours des 24 heures précédentes et Dezeen In Depth est sent le dernier vendredi de chaque mois et approfondit les principales histoires qui façonnent l’architecture et le design.