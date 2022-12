Deyna Castellanos de Man City espère avoir un impact sur le derby de Manchester

Castellanos s’adapte bien à la vie à Man City jusqu’à présent, mais la visite de dimanche des rivaux du derby United représente un test sévère. Visionhaus/Getty Images

La renaissance de l’équipe féminine de Manchester City en 2014 a coïncidé avec ce qui serait considéré comme un grand bouleversement du football féminin en Angleterre. Les roues tournaient déjà avec l’équipe multinationale de Liverpool de Matt Beard, qui allait remporter son deuxième titre de champion consécutif lors de la première saison de Man City en Super League féminine.

Nick Cushing, qui avait pris les rênes avant la première saison de City dans l’élite, mènerait son équipe à la victoire en coupe de la ligue lors de sa première campagne, battant Chelsea en demi-finale avant de battre Arsenal en finale. (Ce serait aussi la première saison au cours de laquelle les Gunners ne remporteraient pas le trophée : ils avaient remporté les trois premiers et en ont depuis ajouté deux autres.) L’entraîneur, qui travaille maintenant avec le NYCFC, a passé sa première saison et demie à peaufiner son équipe, et malgré la présence de quelques non-Britanniques dans l’équipe, Cushing a toujours professé un idéal local.

Lorsque City a remporté son premier – et unique – titre de champion en 2016, l’équipe l’a fait avec seulement quatre joueuses non britanniques – la défenseuse Megan Campbell, les milieux de terrain Daphne Corboz et Tessel Middag, l’attaquant Kosovare Asllani – dans leurs rangs. Mais loin de choquer la ligue avec une campagne presque parfaite au cours de laquelle les Sky Blues n’ont perdu que quatre points toute la saison, la victoire au titre a marqué un changement de garde ferme et une ère où le professionnalisme et de meilleures normes étaient primordiaux.

2 Connexe

En dehors de leur première saison dans la WSL, City n’a terminé en dessous de la deuxième place qu’à une seule occasion: la saison dernière, lorsqu’il a remporté la troisième place de la ligue, ce qui était encore suffisant pour commencer la campagne 2022-23 avec un affrontement en Ligue des champions. Pourtant, la vie si WSL devient de plus en plus délicate, notamment grâce à la croissance des rivaux locaux de City, Manchester United, qui occupe actuellement trois points au-dessus de City dans le tableau.

Bien que l’affrontement de dimanche (7 h 30 HE / 12 h 30 GMT) ne marquera pas le premier derby de Manchester ni même le premier à se jouer à l’Etihad – le stade masculin a été l’hôte lorsque les deux ont lancé la saison 2019-20 en devant une foule de 31 213 personnes, ce qui était un record pour la Super League à l’époque – c’est un lieu idéal pour la rivalité croissante entre deux des meilleures équipes d’Angleterre. Cela dit, City a un certain avantage : ils n’ont pas encore été battus en championnat par United, et n’ont pas encore perdu un point ni même abandonné un but à domicile lorsque les deux équipes se sont affrontées dans le passé.

Même si ce sera le troisième match disputé par l’équipe féminine à l’Etihad – après le derby en 2019 et un match de groupe de coupe de la ligue contre Everton en 2014 – ce sera la première sortie de Gareth Taylor en tant que manager de City chez les hommes : le premier match disputé à l’Etihad de la nouvelle ère. L’époque de l’équipe en grande partie locale dirigée par Cushing est révolue, remplacée par une équipe au nouveau look qui attire des stars de haut niveau du monde entier, mélangeant la diversité de l’expérience et de la force. Leur signature de Deyna Castellanos, annoncée début juin, résume tout sur le nouveau [Taylor] époque à Manchester.

Man United a eu raison de City lors des dernières rencontres et est au-dessus d’eux dans le tableau avant le match de dimanche. Matt McNulty – Manchester City/Manchester City FC via Getty Images

Devenue célèbre à l’adolescence en jouant à Florida State au plus haut niveau du système universitaire américain, les exploits de la jeune attaquante vénézuélienne étaient si grands qu’elle a même été présélectionnée pour le prix FIFA BEST en 2017, terminant finalement troisième. [in the world]. Mais bien plus qu’une footballeuse, Deyna a déjà travaillé dans le journalisme audiovisuel pour Telemundo lors de la Coupe du monde 2018 et 2019 et apporte également un regard analytique sur son travail sur le terrain.

Cette vision plus large et cette vision plus large sont sans doute ce qui a amené l’attaquant dynamique à Manchester, le joueur de 23 ans souhaitant être mis au défi de manière nouvelle et différente. En parlant à ESPN le mois dernier, la capitaine vénézuélienne a admis que cela pouvait même sembler un peu stupide pour certains, mais elle peut apprendre et grandir en ayant à jouer dans des conditions météorologiques moins qu’idéales, après avoir été quelque peu gâtée en jouant au football professionnel en Espagne au cours des deux dernières années. saisons.

Manchester City offre l’environnement parfait pour qu’elle soit la meilleure possible et même si elle aime la ville et sa vie en dehors du terrain, sortir de sa zone de confort a été vital. Cela a également été un thème récurrent de la carrière de Deyna, car elle a quitté sa maison à 17 ans pour jouer et étudier aux États-Unis. Poussée dans un monde étranger, elle avoue que c’était une période frustrante : elle était incapable de communiquer avec son entourage car elle ne parlait alors que l’espagnol, même si elle est heureuse de souligner que pour elle, « le football ne parle qu’une seule langue. ” Mais c’était loin du terrain, dans ses conférences et ses situations sociales, où elle a d’abord lutté avant de maîtriser la langue.

Étant naturellement adaptable, elle est une joueuse expressive sur le terrain autant qu’elle en est timide, mais Deyna semble déjà s’être installée dans son environnement à Manchester et a réussi à maîtriser le physique de la ligue anglaise. Elle admet également qu’elle n’a jamais été aussi en forme dans sa vie qu’elle l’est maintenant, ce qui l’a encore aidée à s’acclimater. Le joueur de 23 ans tenait également à souligner à quel point l’équipe et le personnel d’entraîneurs avaient été accueillants pour aider tout le monde à se sentir à l’aise dans son nouvel environnement, même en tant que l’une des sept nouvelles recrues avant la saison 2022-23.

Castellanos a été prolifique au cours de ses deux saisons avec l’Atletico Madrid, même si elle attend toujours son premier but en WSL aux couleurs de Man City. Irina R.Hipolito/Europa Press via Getty Images

S’exprimant avant le Derby de Manchester – l’affrontement local est devenu de plus en plus un moment fort du calendrier WSL alors que Man United est assis au-dessus de City dans la ligue, avec 21 points en huit matchs contre 18 pour City – Deyna a parlé de l’environnement sain dans l’équipe. Même si elle passe le plus clair de son temps avec “les Espagnols… Vicky [Losada]Laïa [Aleixandri]Leïla [Ouahabi]” ainsi qu’Alex Greenwood, Ellie Roebuck et Alanna Kennedy – qu’elle cite comme l’un des plus grands farceurs de l’équipe – “tout le monde” est son dernier mot sur le sujet, martelant la camaraderie au sein du groupe.

En effet, cette unité pourrait jouer un rôle crucial lorsque l’équipe s’entraînera avec United à l’Etihad dimanche. United entre dans le match après trois solides performances en championnat, dont une victoire chaleureuse à Old Trafford le week-end dernier.

Bien que dimanche ne marquera que la troisième fois que les Citizens joueront à l’Etihad, après avoir été absents du stade masculin depuis qu’ils ont ouvert leur campagne 2019-20 avec une victoire sur leurs rivaux locaux, il y a un grand sentiment d’excitation à l’idée de revenir à la vasque de 53 000 places. Comme le dit Deyna, « tu as toujours la fierté de voir de quelle couleur va être la ville », et même si les joueurs ont des amis dans l’autre équipe, pouvoir dire « que la ville est bleue, c’est plus sympa ».

Pour l’attaquant, le chemin du succès pour City reposera sur sa façon de jouer. “Je pense que nous devons simplement suivre notre philosophie et continuer à jouer le jeu auquel nous jouons et être confiants, et essayer de ne pas faire d’erreurs. Profiter des opportunités que nous allons avoir va être la clé”, a-t-elle déclaré à ESPN. “Mais aussi, je pense que c’est juste pour avoir notre personnalité et notre propre style et si nous le faisons très bien, nous pouvons gagner le match.”

Il y a trois ans, le derby a été décidé par une frappe de classe mondiale de Caroline Weir, qui a quitté le club cet été. (L’internationale écossaise joue maintenant au Real Madrid.) Bien que Deyna n’ait pas encore ouvert son compte de ligue pour City – elle a marqué un penalty à la 89e minute contre Tomiris-Turan en Ligue des champions plus tôt dans l’année – le joueur de 23 ans -old a plus que quelques frappes à couper le souffle dans son arsenal. Le dernier est venu pour son pays le mois dernier, lorsqu’elle a battu l’Écossaise Jenna Fife de 45 mètres. Avec United n’ayant accordé que cinq buts jusqu’à présent cette saison (répartis entre Arsenal et Chelsea), les Citizens pourraient bien avoir besoin d’un moment de magie similaire. C’est peut-être l’occasion pour Deyna de briller.