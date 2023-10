La police est un groupe honteux et éhonté, mais c’est un nouveau plus bas, même pour eux.

Selon NBCActualités, un policier de Jackson, dans le Mississippi, a mortellement frappé un homme noir de 37 ans nommé Dexter Wade alors qu’il tentait de traverser la I-55. La dernière fois que Bettersten Wade, la mère de Dexter, a vu son fils, c’était dans la nuit du 5 mars 2023, lorsqu’il a quitté sa maison. Un jour plus tard, elle a signalé sa disparition et n’a découvert ce qui lui était réellement arrivé que 172 jours plus tard.

Le rapport de NBC indique que la police connaissait le nom de Dexter et celui de sa mère, mais n’a pas réussi à la contacter. Le Clarion-Ledger rapporte que le maire de Jackson, Chokwe Antar Lumumba, a évoqué cet échec lors de son discours sur l’état de la ville jeudi dernier. Lumumba a déclaré que la police avait eu du mal à identifier Jackson malgré le fait qu’un flacon de pilules portant son nom avait été retrouvé plus tard sur lui. Pour une raison inconnue, la police n’a même pas tenté de le fouiller pour obtenir une pièce d’identité appropriée.

« Quelque part, alors qu’ils essayaient de localiser ce numéro, la mère de M. Wade a déposé quelques jours plus tard un rapport de personne disparue. Et l’échec, c’est qu’en fin de compte il y a eu un manque de communication avec le service des personnes disparues, le bureau du coroner et l’enquête sur l’accident », a déclaré Lumumba. “Ils n’ont pas pu retrouver sa famille dans un délai rapide et il a ensuite été enterré une fois que le coroner s’est rendu au conseil de surveillance du comté de Hinds afin d’obtenir l’autorisation de le faire.”

Lumumba a poursuivi en qualifiant l’incident « d’insulte au traumatisme » que Mme Wade a enduré pendant près de 6 mois. Cependant, il a également fait tout son possible pour insister sur le fait qu’il n’y avait absolument aucune mauvaise conduite de la part de la police. registre.

“Il est important que nous tirions les leçons de ces circonstances et que nous identifiions des moyens d’améliorer la communication, mais il est également important que nous ne confondions pas la communauté entre les problèmes de mauvaise conduite de la police et les circonstances qui, honnêtement, ont été un accident malheureux et tragique”, a déclaré Lumumba. .

Désolé, monsieur, mais ni nous ni l’omniprésent avocat des droits civiques Ben Crump n’accordons à vos agents le bénéfice du doute.

Via WJTV:

« L’histoire de Dexter est un véritable cauchemar pour toute mère. « Le secret entourant sa mort, la prétendue dissimulation d’informations vitales et l’enterrement sans pitié dans un champ pauvre à l’insu de sa mère ne sont pas de simples oublis – ils constituent une grave erreur judiciaire. Le fait que la fin tragique de Dexter implique un policier en congé ne fait qu’aggraver les blessures de cette communauté et soulève des questions troublantes sur l’intégrité de ceux chargés de faire respecter la loi », a déclaré Crump.

Nous sommes concentrés sur cette affaire et fournirons plus de mises à jour dès que les informations seront disponibles.